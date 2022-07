29.07.2022 Premier Mateusz Morawiecki: nie ma polskiej gospodarki, bez silnego polskiego rolnictwa

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rolnicy w Polsce w ciągu ostatnich lat mierzyli się z wieloma wyzwaniami. W ramach programu dla polskiej wsi, wprowadziliśmy liczne rozwiązania, por ułatwić rolnikom prace i rozwój. To rolnicy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe, a swoją ciężką pracą przyczyniają się do rozwoju Polski. Premier spotkał się z rolnikami w Kózkach, żeby podziękować im za pracę na rzecz naszego kraju oraz porozmawiać o aktualnych wyzwaniach.

– Chciałem bardzo podziękować wszystkim rolnikom za wasz trud, wysiłek, determinację w utrzymaniu ojcowizny, determinację w uprawianiu ziemi i także za to, że staracie się zrobić wszystko, aby ten sektor gospodarki, ale także cała polska gospodarka, były coraz silniejsze. Nie ma polskiej gospodarki, bez silnego polskiego rolnictwa. To jest nasze credo, w to głęboko wierzymy – podkreślił szef polskiego rządu.

Wyzwania w obszarze rolnictwa

Pogoda, która nie sprzyja uprawom, afrykański pomór świń, kryzys energetyczny i wiążące się z nim ceny energii to tylko niektóre wyzwania, z którymi mierzą się w ciągu ostatnich kilku lat rolnicy. Naprzeciw wychodzą różnorodne działania rządu.

– W tym trudnym czasie myślę, że rolnik polski doskonale wie, że robimy wszystko, aby polska wieś miała się jak najlepiej – zaznaczył premier.

Słowo dane rolnikowi jest święte

W ramach programu dla polskiej wsi, prowadzimy działania, dzięki którym podnosimy konkurencyjność polskiego rolnictwa i polepszamy warunki pracy rolników. Wśród nich są, min. dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw.

Política rolnicy przez długi czas konkurowali w Unii Europejskiej na nierównych zasadach. Obecnie małe i średnie gospodarstwa otrzymują dodatek, który pozwala zwiększyć dopłatę do hektara. Od 1 stycznia 2023 roku obejmie on wszystkie gospodarstwa do 50 hektarów.

– To, co obiecaliśmy jest, albo zrobione, albo w trakcie realizacji – podkreślił szef polskiego rządu.

Infraestructura programática

Jednocześnie premier zwrócił uwagę na potrzeby infrastrukturalne polskiej wsi. Stąd programy inwestycji w infrastrukturę, które konsekwentnie realizujemy od kilku lat. Dzięki temu polskie rolnictwo nie tylko będzie mieć równe szanse do konkurowania z innymi w Europie, ale też polska wieś będzie miejscem atrakcyjnym do życia.

– Robimy to także dlatego, aby polski rolnik, mieszkaniec polskiej wsi, poczuł się wreszcie doceniony. Ta godność, której często brakowało w polityce gospodarczej III Rzeczypospolitej wobec polskiej wsi musi być odbudowana – zaznaczył premier.

