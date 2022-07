27.07.2022 Przewodnik MF po wakacjach kredytowych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Przewodnik MF po wakacjach kredytowych27.07.2022

Wakacje kredytowe to „urlop” od kredytu hipotecznego, czyli możliwość zawieszenia jego spłaty nawet na 8 miesięcy.

Wnioski o zawieszenie spłaty rat można składać od 29 lipca br., przy czym wakacje kredytowe zaczynają obowiązywać od sierpnia br.

Sprawdź w Przewodniku Ministerstwa Finansów – Kto może się ubiegać o wakacje kredytowe i jak to zrobić.

Wakacje kredytowe to nawet 8 miesięcy bez spłaty rat kredytowych:

maksymalnie 2 raty w okresie 1 sierpnia – 30 września 2022 r.;

maksymalnie 2 raty w okresie 1 października – 31 grudnia 2022 r.;

maksymalnie 4 raty w 2023 roku – po jednej racie w każdym z kwartałów.

Wakacje kredytowe to rozwiązanie dla osób posiadających kredyty hipoteczne w złotych polskich, które zaciągnęły kredyt na własny cel mieszkaniowy.

Dotyczą one zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek. Jedyne opłaty, jakie mogą się czasie wakacji kredytowych pojawić to opłaty ubezpieczeniowe.

Wnioski o wakacje kredytowe można składać od 29 lipca br. Wniosek o wakacje kredytowe składa się do banku, który udzielił kredytu hipotecznego.

Więcej informacji znajdziesz w Przewodniku po wakacjach kredytowych.

Material

Przewodnik po wakacjach kredytowychPrzewodnik​_po​_wakacjach​_kredytowych.pdf 0.37MB

OSI MIL