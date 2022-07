27.07.2022 Premier o polsko-hiszpańskich konsultacjach międzyrządowych: można być na przeciwległych krańcach kontynentu i znakomicie się ze sobą rozumieć we wszystkich sprawach

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Konsultacje między rządami Polski i Hiszpanii na stałe wpisały się w kalendarz obu państw – tegoroczne były już 14. edycją. Podczas spotkania premierzy Mateusz Morawiecki i Pedro Sánchez poruszali kwestie o fundamentalnym znaczeniu. Bezpieczeństwo granic, wojna na terenie Ukrainy, bezpieczeństwo energetyczne czy inflacja, która dotyka wiele krajów – to niektóre z omawianych podczas konsultacji tematów. Szef polskiego rządu podsumował konsultacje międzyrządowe jako bardzo owocne.

Głównym celem rozmów jest umocnienie współpracy politycznej i gospodarczej Polski i Hiszpanii. Rządy konsultują stanowiska w kwestiach bieżącej agendy europejskiej i wyznaczają zadania i cele współpracy na następny okres. Efektem tego jest przyjęta wspólna deklaracja z XIV polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych.Dodatkowo przedstawiciele obu rządów podpisali:• Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Królestwa Hiszpanii w dziedzinie obronności;• Wspólną Deklarację Minister Transportu, Mobilności i Agendy miejskiej Królestwa Hiszpanii oraz Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego ,,Solidarność”.

Polsko-hiszpańska solidarność

Agresja Rosji na Ukrainę, która trwa już ponad pięć miesięcy, jest podobnie oceniana przez oba kraje. Polska i Hiszpania podkreślają, że wspólnota euroatlantycka musi pozostać solidarna z Ukrainą. Szef polskiego rządu zwrócił uwagę, jak ważne jest, aby Ukraina utrzymała swoją suwerenność, integralność terytorialną i niepodległość. Polska i Hiszpania robią wszystko, żeby tak było: oba kraje angażują się w organizowanie pomocy i inicjowanie procesu nakładania sankcji na Rosję. W marcu i czerwcu 2022 r. premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę w Kijowie, natomiast w kwietniu stolicę Ukrainy odwiedził premier Pedro Sanchez.

Współpraca w praktyce

Komisja Europejska przedstawiła propozycję dotyczącą zmniejszania zapotrzebowania na gaz przed nadchodzącą zimą. Dzięki polsko-hiszpańskiej współpracy udało się zmienić pierwotne założenia Komisji. To dowód na jedność i solidarność obu krajów. Nowe, dużo lepsze rozwiązania, nie tylko odpowiadają oczekiwaniom obu krajów, ale są też dobre dla Europy. Hiszpania doskonale rozumie potrzebę uniezależnienia się od rosyjskiego gazu.Relacje obu krajów znajdują odzwierciedlenie także w działaniach dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa Europy. Szef polskiego rządu podziękował za rozmieszczenie hiszpańskich systemów obrony przeciwlotniczej: – To było też bardzo ważne i zauważone. Te systemy rozlokowano na Łotwie – to istotne wzmocnienie wschodniej flanki.

Traktat o Przyjaźni i Współpracy

Tegoroczne konsultacje międzyrządowe odbyły się w 30. rocznicę podpisania Traktatu o Przyjaźni i Współpracy, regulującego stosunki polsko-hiszpańskie po transformacji ustrojowej. To wydarzenie nadaje stosunkom dwustronnym Polski i Hiszpanii uprzywilejowany charakter. Odzwierciedleniem tego jest regularny i dynamiczny dwustronny dialog polityczny na wszystkich szczeblach.– Polskę i Hiszpanię łączą wspólne pragnienia, abyśmy byli w bezpiecznym otoczeniu, aby Europa żyła w pokoju, spokoju, stabilnośze i betwpieści. Wspólnie uzgodniliśmy działania na polu walki z inflacją, polityki energetycznej i wielu innych tematów – podkreślił szef polskiego rządu.

