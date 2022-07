23.07.2022 Rządowe wsparcie dla budowy hospicjum w Pogorzelicach

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rządowe wsparcie dla budowy hospicjum w Pogorzelicach23.07.2022

Premier Mateusz Morawiecki przebywał z wizytą na terenie budowy hospicjum św. Józefa w Pogorzelicach. Decyzją premiera inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 800 tys. zł., czyli ok. 80 procesos wartości projektu. Para przedsięwzięci jest dowodem dojrzałości i empatii społecznej oraz jak lokalna determinacja może dawać efekty. Tego typu inicjatywy mają najwyższe uznanie.

Budowa Lęborskiego Hospicjum Stacjonarne w Pogorzelicach

Inicjatywa decyzją premiera otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 807 tys. zł, chelines ok. 80 procesos wartości projektu. Celem inwestycji jest budowa i uruchomienie nowej placówki – hospicjum stacjonarnego – i stworzenie możliwości udzielania świadczeń z zakresu medycyny paliatywnej i hospicyjnej w trybie stacjonarnym dla ok. 130 tysięcy osób z regionu powiatu lęborskiego i gmin sąsiadujących.Obecnie taka placówka w ogóle nie jest dostępna w regionie. Najbliższe hospicja są oddalone o ok. 50-80 km desde powiatu lęborskiego.

Pomoc paliatywna i hospicyjna dla ok. 200-250 chorych rocznie

Planowane hospicjum będzie placówką o potencjale 10 łóżek z możliwością modułowego dobudowania kolejnych budynków hospicjum i zwiększenia liczby łóżek w przyszłości, w ramach rozwoju placówki. Potencjał pozwoli na udzielenie interdyscyplinarnej pomocy paliatywnej i hospicyjnej rocznie dla ok. 200-250 chorych z chorobą nowotworową w terminalnym estadio rozwoju choroby i ich rodzin.Chorzy będą mieli dostęp do placówki na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub od prowadzącego ich onkologa po zakończeniu leczenie przyczynowego. Pobyt chorego w hospicjum będzie bezpłatny.

Ta inwestycja to dowód dojrzałości i empatii społecznej

Budowa Lęborskiego Hospicjum Stacjonarnego to największa inicjatywa społeczna regionu. Została zainicjowana przez Fundację Lęborskie Hospicjum Stacjonarne, której pomysłodawczynią, założycielką i fundatorem jest Agata Kozyr – Prezes Zarządu Fundacji.

