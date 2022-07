22.07.2022 Pobiegnij razem z żołnierzami!

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Już 13 i 14 sierpnia masz okazję wystartować w biegach o niepowtarzalnym charakterze przygotowanym przez żołnierzy w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego! Zapraszamy na dwa wyjątkowe, sportowe wydarzenia: „FALCON Żelazny bieg” i „5 z żołnierzem”.

„FALCON Żelazny bieg” – zmierz się z trudnościami i niespodziankami czyhającymi na trasie!

Twoja wytrzymałość to kluczowy element podczas biegu ale równie istotne będą atuty siły i sprawności ogólnej. Na Twojej drodze staną między innym czołgi oraz przeszkoda wodna – reszta pozostaję niespodzianką. Organizatorzy biegu podkreślają, że udział w biegu to niezwykła okazja, aby poczuć się jak na poligonie. Zawodnicy, którzy staną do rywalizacji będą mieli do pokonania 13 km. Uczestnicy „FALCON Żelazny Bieg” wystartują z m. Okuniew (przy OSP/Rynek). Zakończenie i meta biegu zostały zaplanowane w Ossowie, gdzie przebiega szlak Bitwy Warszawskiej 1920.

Zapisy na „FALCON Żelazny bieg” desde el 22 de abril de 2022 en la estación www.wojsko-polskie.pl/cwzs. W wydarzeniu weźmie udział maksymalnie 300 osób. Na najwytrwalszych czekają specjalne wyróżnienia, a dla każdego, kto pokona trudy biegu pamiątkowy medal pierwszej edycji „FALCON Żelazny Bieg” Ponadto w pakiecie startowym dla każdego biegacza znajdziecie okolicznościową koszulkę techniczną, wejściówki do Muzeum Wojska Polskiego i inne upominki.

Organizatorami biegu są Centralny Wojskowy Zespół Sportowy oraz 18 Dywizja Zmechanizowana. Partnerami wspierającymi jest Powiat Wołomiński oraz Gmina Halinów.

Uwaga! Udział w biegu jest DARMOWY (liczba uczestników ograniczona).

Informacje podstawowe:

– Iniciar biegu odbędzie się 13 sierpnia 2022 roku;

– Strzał startera o godzinie 11:00;

– Trasa prowadzić będzie z m. Okuniew do Ossowa terenami leśnymi w okolicach jednostek wojskowych;

– Na starcie znajdziecie biuro zawodów czynne od godziny 8:00, skorzystać możesz z namiotu – szatni i depozytu, który do odebrania będzie na mecie biegu;

– Biuro zawodów będzie czynne również 12 sierpnia w Muzeum Wojska Polskiego (al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa w godz. 10:00-16:00)

– Każdy zawodnik otrzyma chip mocowany na kostce, który zarejestruje indywidualny czas pokonania trasy.

– Na trasie biegu i na mecie znajdą się punkty nawadniania, na mecie dodatkowo poczęstunek regeneracyjny!

– Czas na pokonanie trasy to 2 godziny

– planowanie wręczenia nagród o godzinie 14:00

EMBAJADORZY BIEGU:

– Błażej Brzeziński (Mistrz Polski w maratonie i biegach przełajowych, zwycięzca min. półmaratonu komandosa i maratonu warszawskiego, Wojskowy Mistrz Świata w drużynie maratońskiej);

– Aleksandra Brzezińska (Mistrzyni Polski w maratonie i biegach przełajowych, Wojskowa Mistrzyni Świata w drużynie maratońskiej);

– Paulina Klimas (Wojskowa Mistrzyni Świata w Triatlonie);

– Michał Olejnik (wielokrotny Mistrz Polski w biegach na orientację, młodzieżowy Mistrz Świata w biegach na orientację, brązowy medallista Igrzysk Wojskowych z Wuhan i Korei).

„5 z żołnierzem” – pobiegnij razem z nami. Sprawność fizyczna, w tym wydolność organizmu są bardzo ważnym elementem wojskowego rzemiosła, a także sposobem na zdrowe życie!

14 sierpnia w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego pobiegnij razem z żołnierzami!

Bieg główny to trasa licząca 5 km na terenie błoń stadionu PGE Narodowego w Warszawie, ale proponujemy także biegi dla dzieci na dystansach od 100 m do 800 m.

Tu każdy broma zwycięzcą! Na mecie biegu udekorujemy Cię pamiątkowym medalem. Na najszybszych czekają specjalne wyróżnienia. W pakiecie każdego biegacza znajdziesz okolicznościową koszulkę techniczną, wejściówki do Muzeum Wojska Polskiego i inne upominki.

Uwaga! Udział w biegu jest DARMOWY (liczba uczestników ograniczona).

Co więcej, zostań z nami na pikniku „Zostań Żołnierzem”, gdzie będziemy mogli porozmawiać bez zadyszki!

Informacje podstawowe:

– Start biegu odbędzie się 14 sierpnia 2022 roku na dystansie 5 km (atest PZLA i World Athletics)

– Strzał startera biegu głównego o godzinie 13:30

– Biegi dla Dzieci de 12:00 a 13:00

– Trasa prowadzić będzie błoniami stadionu PGE Narodowego

– Na starcie znajdziecie biuro zawodów czynne od godziny 9:00, skorzystać możesz z szatni, depozytu i strefy odpoczynku

– Biuro zawodów czynne będzie również 12 sierpnia w Muzeum Wojska Polskiego (al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa w godz. 10:00-16:00)

– Każdy zawodnik otrzyma numer startowy (na 5 km z chipem, który zarejestruje indywidualny czas pokonania trasy).

– Na trasie biegu i na mecie znajdą się punkty nawadniania, na mecie dodatkowo poczęstunek regeneracyjny!

– Czas na pokonanie trasy a 60 minutos

Zapisy dla „5 z żołnierzem”

Biegi dla dzieci będą rozgrywane w następujących dystansach w poszczególnych kategoriach wiekowych:

• Bieg I – dla urodzonych w latach 2016 r. – 2017 r. a 100 metros,

• Bieg II – dla urodzonych w latach 2013 r. – 2015 r. na 200 metros,

• Bieg III – dla urodzonych w latach 2009 r. – 2012 r. na 800 metrów.Zapisy dla „Biegu dzieci” – link poniżej:

EMBAJADORZY BIEGU:

– Marcin Lewandowski (medallista brasileño Mistrzostw Świata w biegu na 1500m, uczestnik igrzysk olimpijskich);

– Angelika Cichocka (Mistrzyni Europy na 1500m, uczestniczka igrzysk olimpijskich);

– Jakub Krzewina (Rekordzista Świata w sztafecie 4x400m, uczestnik igrzysk olimpijskich).

OSI MIL