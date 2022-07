22.07.2022 Actualizacja certyfikatu w usłudze e-dokumenty.mf.gov.pl

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Actualizacja certyfikatu w usłudze e-dokumenty.mf.gov.pl22.07.2022

28 lipca 2022 r. zostanie zaktualizowany certyfikat klucza publicznego do szyfrowania klucza szyfrującego środowiska produkcyjnego usługi e-dokumenty.mf.gov.pl (JPK, CUK, ALK).

W tym dniu w godzinach 9-11 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do tego środowiska.

Nowy certyfikat zostanie wystawiony przez Certum Digital Identification dla e-dokumenty.mf.gov.pl z data ważności dla środowiska produkcyjnego od 20 lipca ‎2022 17:21:41 do 18 lipca ‎2025 15:36:51.

Certyfikat pod nazwą „Certyfikat klucza publicznego (certyfikat produkcyjny) – od 20.07.2022 r.” można pobrać na podatki.gov.pl w następujących lokalizacjach:

