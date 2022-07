21.07.2022 Oświadczenie MSZ po publikacji raportu ICAO z dochodzenia ws. przymusowego lądowania samolotu Ryanair w Mińsku

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

18 lipca br., Rada Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), na posiedzeniu nadzwyczajnym, przyjęła raport z dochodzenia ICAO ws. przymusowego lądowania polskiego statku powietrznego w Mińsku (FR 4978), wykonującego w maju 2021 r., lot z Aten do Wilna. Wefekcie aresztowano m.in. białoruskiego opozycjonistę Ramana Pratasiewicza, obecnego na pokładzie samolotu.

W decyzji na temat Raportu Rada ICAO przyznała, że ​​przedstawiony jej materiał dowodowy w niepodważalny sposób wskazuje, że działania władz Białorusi naruszały międzynarodowe przepisy lotnictwa cywilnego (Konwencji Chicagowskiej i Konwencji Montrealskiej) oraz, że władze białoruskie celowo zakomunikowały fałszywe zagrożenie bombowe, aby spowodować lądowanie samolotu Ryanair w Mińsku, czym naraziły na niebezpieczeństwo pasażerów.

Strona polska, w tym MSZ, Urząd Lotnictwa Cywilnego i Prokuratura Krajowa, ściśle współpracowała z Zespołem Dochodzeniowym ICAO, który kilkukrotnie wizytował nasz kraj. Materiały śledcze, przekazane ekspertom ICAO przez Polskę, zostały wykorzystane w pracach nad finalną wersją Reportu i posłużyły do ​​sformułowania kluczowych ustaleń.

Z satysfakcją dostrzegamy potwierdzenie przez raport ICAO, oparty na ustaleniach niezależnych międzynarodowych ekspertów, szeregu działań władz białoruskich, których nie da się w żaden sposób usprawiedliwić. Materiały zawarte w raporcie jednoznacznie wskazują, że podjęte w ubiegłym roku działania sankcyjne w obszarze lotniczym ze strony UE (oraz innych państw) wobec Białorusi były właściwe i nastąpiły w odpokingwiencjiwn aej.

Polska zdecydowanie popiera decyzję ws. przekazania raportu przez Sekretarza Generalnego ICAO Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w celu podjęcia odpowiednich działań.

Polska wyraża gotowość do kontynuowania współpracy na forach międzynarodowych w dalszych działaniach mających na celu potępienie tego motywowanego politycznie przez reżim białoruski zdarzenia lotniczego, jak też w celu zapobiegania tegośściozpu zp.

Celem nadrzędnym wspólnoty międzynarodowej powinno być przede wszystkim dbanie o globalne bezpieczeństwo lotnicze.

Biuro Rzecznika PrasowegoMinistrosdos Spraw Zagranicznych

