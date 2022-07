19.07.2022 Wizyta ministra spraw zagranicznych Republiki Armenii Ararata Mirzojana w Warszawie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wizyta ministra spraw zagranicznych Republiki Armenii Ararata Mirzojana w Warszawie19.07.2022

Na zaproszenie ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua, 19 lipca odbyła się wizyta ministra spraw zagranicznych Republiki Armenii Ararata Mirzojana. W trakcie pobytu w Polsce szef armeńskiej dyplomacji spotkał się również z marszałkami Sejmu i Senatu oraz wicepremierem, ministrem aktywów państwowych.

Szefowie dyplomacji Polski i Armenii omówili kwestie współpracy dwustronnej, w tym rozwoju współpracy gospodarczej i polskich inwestycji w Armenii. Poruszyli również sprawy z zakresu agendy międzynarodowej. Podkreślono dobre, historyczne relacje jakie łączą oba kraje.

– Polska wspiera Armenię na drodze modernizacji i kontynuacji demokratycznych reform, w tym w ramach pomocy rozwojowej – wskazał ministro Rau.

Szczególną uwagę poświęcono kwestiom bezpieczeństwa na Kaukazie Południowym i negatywnego wpływu rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie na sytuację w regionie.

Ministrowie omówili również kwestię trwającego procesu pokojowego pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem. Ministro Zbigniew Rau z zadowoleniem odnotował ostatnie, ważne wydarzenia polityczne w relacjach między tymi krajami. Wyraził przekonanie, że normalizacja relacji między Armenią i Azerbejdżanem pozwoli na rozwój regionu i rozwiązanie palących problemów o charakterze humanitarnym. Ponowił deklarację, że w ramach przewodnictwa w OBWE Polska jest gotowa wykorzystać instrumenty i mechanizmy organizacji, by pomóc we wszystkich działaniach mających na celu deeskalację napięć.

Ministrowie poruszyli również kwestie współpracy Armenii z Unią Europejską. Ministro Zbigniew Rau zapewnił, że Polska konsekwentnie wspiera wysiłki Erywania w celu wzmocnienia armeńskich relacji z Brukselą i zadeklarował gotowość do dalszej współpracy na tym kierunku.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

Zdjęcia (4)

OSI MIL