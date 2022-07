19.07.2022 Bemowo Piskie Klasy mundurowe przepustką do służby w Wojsku Polskim

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ci młodzi ludzie odznaczają się zaangażowaniem, patriotyzmem, odznaczają się też wyszkoleniem, a przynajmniej chęcią, wolą tego, żeby pogłębiać swoją wiedzę, żeby pogłębiać i doskonalić swoje umiejętności, tak, żeby w przyszłości byli świetnymi żołnierzami – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier – minister obrony narodowej w Bemowie Piskim.

We wtorek, 19 lipca wicepremier obserwował szkolenie uczniów klas mundurowych uczestniczących w VII Centralnym Zlocie Klas Mundurowych.

“Dziękuję Wam za Wasz wybór, dziękuję Wam za to, że zdecydowaliście się żeby pójść do klas mundurowych. Kiedy pytałem Was o Waszą przyszłość mówiliście, że wybieracie Wojsko Polskie. To bardzo dobra wiadomość dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Wszyscy spośród tu zebranych wiedzą ale ci , którzy nas obserwują nie wszyscy wiedzą, że absolwenci klas mundurowych mają dodatkowe punkty przy rekrutacji do uczelni wojskowych. Warto skorzystać z tych punktów. Zachęcam do tego, żebyście po skończeniu szkoły średniej zostali studentami akademii wojskowych, żebyście później zostali oficerami Wojska Polskiego”

– mówił szef MON w trakcie uroczystej zbiórki kadetów.

“Nawet jeżeli ktoś z Was wybierze inną drogę, to na podstawie ustawy o obronie Ojczyzny gama możliwości wyboru jest dużo szersza. Możecie zostać żołnierzami zawodowymi przechodząc przez dobrowolną zasadniczą służbę wojskową i tu, absolwenci także klas mundurowych mają skrócony kurs podstawowy, mogą niezwłocznie niejako już przystąpić do Wojska Polskiego. Jeśli nie, to jest kolejna ścieżka służby Ojczyźnie, a więc terytorialna służba wojskowa. Jeśli nawet i ta forma służby wojskowej Wam nie będzie odpowiadać z różnych powodów to niewątpliwie Ojczyzna będzie miała z Was pożytek, bo wiecie jak posługiwać się bronią , wiecie jak zachować się w sytuacji kryzysowej i to jest właśnie wielka wartość dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny Polski”

– zachęcał młodych ludzi do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego wicepremier M. Błaszczak.

Wicepremier podkreślił, że po zakończeniu edukacji w szkole średniej na uczniów czekają uczelnie wojskowe, w których decyzją szefa MON zwiększono liczbę miejsc, zawodowa służba wojskowa, dobrowolna zasadnicza służba wojskowa oraz WOT.

“Potroiliśmy liczbę miejsc na pierwszym roku wojskowych studiów w porównaniu z rokiem 2015. W samej Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu jest więcej miejsc na pierwszym roku niż było na wszystkich uczelniach wojskowych w roku 2015. I to też jest tylko etap naszych działań bo przygotowujemy filię Akademii Wojsk Lądowych, tak, żeby zwiększyć jeszcze liczbę miejsc”

– mówił w trakcie spotkania szef MON.

“System jest elastyczny, jeden podstawowy cel nam przyświeca, to bezpieczeństwo naszej Ojczyzny, a bezpieczeństwo naszej Ojczyzny jest zagwarantowane wtedy, kiedy Wojsko Polskie jest silne, a Wojsko Polskie jest silne wtedy, kiedy jest liczne, kiedy jest wyposażone w nowoczesny sprzęt i wtedy, kiedy ma wysokie umiejętności, kiedy żołnierze doskonalą się ćwicząc z żołnierzami Sojuszu Północnoatlantyckiego, tak jak tu właśnie w Bemowie Piskim, gdzie stacjonują żołnierze amerykańscy, żołnierze brytyjscy, rumuńscy i chorwaccy i jak dziś w zlocie uczestniczą kadeci z Estonii, Łotwy i Litwy”

– podsumował swoją wypowiedź wicepremier M. Błaszczak.

VII Centralny Zlot Klas Mundurowych potrwa do 24 lipca i uczestniczy w nim prawie 400 kadetów z całej Polski. Uczniowie klas mundurowych będą szkolić się w specjalnie przygotowanych pięciu blokach tematycznych: przeprawa wodna, walka wręcz w działaniach bojowych, pętla taktyczna, tzw. elementy kursu Spartan, elementy SERE, działania rozpoznawcze. Na zakończenie zaplanowano „Bitwę Mazurską” – dynamiczny pokaz wyszkolenia żołnierzy 15 Brygady Zmechanizowanej.

W Zlocie uczestniczy 19 dwudziestoosobowych reprezentacji szkolnych wyłonionych podczas eliminacji, które odbyły się w formule zawodów sportowo-obronnych oraz tegoroczni medaliści „Ekstraklasy Wojskowej” – międzyszkolnego turnieju wiedzyl oski Wom. Z zlocie uczestniczą także zaproszeni kadeci z Litwy, Łotwy i Estonii.

***Kadeci powołani na Zlot to uczestnicy dwóch programów Ministerstwa Obrony Narodowej: Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe i Oddziały Przygotowania Wojskowego. Pierwszy z nich działa desde 2017 roku. Dotychczas zorganizowano jego 5 edycji. Uczniowie w ciągu trzech semestrów nauki w ramach przedmiotu „edukacja wojskowa” odbywają łącznie 185 godzin lekcyjnych, w tym 45 teoretycznych i 140 praktycznych. Absolwenci mają możliwość m.in. odbycia dwunastodniowego szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, które kończy się przysięgą wojskową. Mogą też liczyć na dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie do uczelni wojskowych.

Programem docelowym dla klas wojskowych są Oddziały Przygotowania Wojskowego. OPW ma oparcie w znowelizowanym prawie oświatowym. Nauczanie wojskowe w oddziałach obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum i klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie V technikum. Wszyscy, którzy będą tego chcieli, będą mogli zostać żołnierzami zawodowymi. Naukę w tym programie w roku szkolnym 2021/22 rozpoczęło ponad 7 tys. uczniów w 280 klasach zorganizowanych w 147 szkołach. Wkrótce liczba ta znacznie się zwiększy. Ministro Obrony Narodowej wydał zezwolenie na utworzenie OPW w kolejnym roku szkolnym dla 115 wnioskodawców.

MON oferuje, poza wsparciem merytorycznym, również finansowe – dotacja może być przeznaczona na zakup wyposażenia lub ubioru ucznia, inspirowanego mundurem wojskowym. Koordynowaniem wszystkich trzech projektów edukacyjnych z ramienia MON zajmuje się Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Łącznie we wszystkich programach w minionym roku szkolnym uczyło się 15,5 tys. kadetów z 207 szkół, uczących się w ponad 600 klasach. W nowym roku szkolnym ta liczba wzrośnie. Szacuje się, że w nowym roku szkolnym edukację w klasach wojskowych rozpocznie ponad 20 tys. kadetów.

