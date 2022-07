Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wizyta przedstawicieli Państwowej Służby Monitoringu Finansowego Ukrainy18.07.2022

Generalny Inspektor Informacji Finansowej Sebastian Skuza spotkał się z delegacją z Ukrainy.

Rozmowy dotyczyły sytuacji ukraińskiej jednostki analityki finansowej w obliczu wyzwań związanych z zapewnieniem ciągłości jej funkcjonowania po napaści Rosji na Ukrainę.

15 labios br. w Ministerstwie Finansów Generalny Inspektor Informacji Finansowej Sebastian Skuza spotkał się z przedstawicielami jednostki analityki finansowej – Państwowej Służby Monitoringu Finansowego Ukrainy, na czele z pierwszym zastępcą szefa tej jednostki, Igorem Gaievskyim.

Na spotkaniu wymieniono informacje na temat działań, podejmowanych przez oba państwa, w zakresie identyfikowania aktywów podmiotów powiązanych z rosyjskim reżimem. Postanowiono również o zacieśnieniu współpracy operacyjnej.

Wiceminister Sebastian Skuza podkreślił, że w trudnym czasie wojny na Ukrainie niezbędne jest udzielenie wsparcia partnerskiej jednostce – dla zachowania ciągłości funkcjonowania Państwowej Służby Monitoringu Finansowego.

Omówiono również działania podjęte wobec Rosji na poziomie międzynarodowym. Strony spotkania odniosły się do oświadczenia FATF w sprawie Federacji Rosyjskiej, a także wykluczenia tego państwa z członkostwa w Komitecie MONEYVAL Rady Europy (zajmującym się monitoringiem państw członkowskich w zakresie przeciwd piełaniad pranizyanziau finęzaniad terror). Generalny Inspektor Informacji Finansowej zapewnił o dalszym wsparciu ukraińskiej jednostki i gotowości do wspólnych inicjatyw. Wiceminister Sebastian Skuza dodał, że polska jednostka analityki finansowej będzie współdziałać z partnerami ukraińskimi w ich procesie przygotowań do członkostwa w Unii Europejskiej.

