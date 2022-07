18.07.2022 Premier w Gliwicach: przeznaczamy coraz więcej środków na leczenie chorób onkologicznych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier w Gliwicach: przeznaczamy coraz więcej środków na leczenie chorób onkologicznych18.07.2022

Dla rządu nie ma nic ważniejszego niż zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia Polaków. Dlatego stale dążymy do poprawy funkcjonowania służby zdrowia. Będzie a możliwe dzięki konsekwentnemu zwiększaniu finansowania. W 2019 r. po raz pierwszy w historii publiczne nakłady na ochronę zdrowia przekroczyły poziom 100 mld zł. W ciągu najbliższych 5 lat wydatki na zdrowie wzrosną do 7 proc. PKB. Już w 2023 r. osiągną uno 6 proc. PKB. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z Amazonkami w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach. Mówił o Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, na którą przeznaczymy 5,1 mld zł.

Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 – poprawa profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych

Para completar el programa walki z rakiem, który był wyczekiwany przez lekarzy i pacjentów. NSO wyznacza 5 kluczowych obszarów dla poprawy skuteczności terapii onkologicznych i dostosowania rozwiązań systemowych do potrzeb pacjentów z chorobą nowotworową.

Cele Strategii obejmują:

poprawę profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych,

rozwój systemu opieki zdrowotnej w obszarze onkologii przez koncentrację działań wokół chorego i jego potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości życia chorych i ich rodzin,

zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej w obszarze onkologii, udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

– Ze strony państwa, przeznaczamy coraz więcej środków na leczenie wszystkich chorób onkologicznych. Ogromny nacisk kładziemy na leczenie raka piersi. Tutaj niezwykle ważna jest profilaktyka. Będziemy zastanawiać się, aby w krótkim czasie obniżyć wiek kobiet, od którego zaczyna się profilaktykę. Oby ona jak najwcześniej mogła być rozpoczęta – zapowiedział premier.

Strategia ma zapewnione finansowanie ze środków budżetu państwa. Na ten cel w latach 2020-2030 planujemy wydać 5,1 mld zł.

Unikatowy wzrost nakładów na zdrowie – w 2019 r. a ponad 100 mld zł

W 2019 r. po raz pierwszy w historii publiczne nakłady na ochronę zdrowia przekroczyły poziom 100 mld zł. Dynamiczny wzrost funduszy obserwujemy desde 2016 r. W latach 2016-2020 wzrost na ochronę zdrowia wyniósł ponad 44 proc.

– W leczeniu raka bardzo ważny jest sprzęt i najnowsze refundowane leki. Para bromear obowiązkiem państwa. Staramy się to poprawiać we wszystkich instytutach i oddziałach szpitali, które walczą o życie pacjentów – mówił premier.

Centrum Onkologii en Gliwicach

Gliwicka Onkologia od momentu swojego powstania nie tylko leczyła chorych, ale również prowadziła badania naukowe nad nowotworami. Na początku lat 80-tych ruszyła rozbudowa placówki. Rok 2001 można uznać za nowe otwarcie działalności klinicznoterapeutycznej Instytutu.

Dziś, w placówce otwarte zostało Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.

Powstało ono dzięki inicjatywie i finansowaniu z budżetu państwa. Zadaniem jednostki będzie kompleksowa realizacja komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych.

anchoo

[contenido incrustado]

Zdjęcia (7)

Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

OSI MIL