18.07.2022 Premier Mateusz Morawiecki: W inkubatorach przedsiębiorczości młodzi ludzie będą mogli rozwinąć kreatywność i innowacyjność

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki: Winkubatorach przedsiębiorczości młodzi ludzie będą mogli rozwinąć kreatywność i innowacyjność18.07.2022

Rząd stawia na wsparcie przedsiębiorczości, także na poziomie lokalnym. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w otwarciu Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie, który będzie stwarzał lepsze warunki dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Z inkubatora będą mogły korzystać firmy z gminy Trzciana oraz z gmin powiatu bocheńskiego.

Jak powiedział szef rządu, do prowadzenia biznesu potrzebne są nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim dobre pomysły, ludzie oraz takie miejsca, jak inkubatory przedsiębiorczości.

„Inkubator przedsiębiorczości to miejsce, w którym młodzi ludzie będą mogli się spotykać i rozwijać swoją kreatywność i innowacyjność” – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki. „Wierzę, że to miejsce będzie rozsadnikiem pomysłów dla wspaniałych ludzi, którzy poniosą potem swoje pomysły do ​​różnych sektorów gospodarki i wszyscy będziemy z nich dumni” – dodał.

Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie

Celem inkubatora jest wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców gminy. Inkubator spełniać będzie funkcje usługowe, stwarzając lepsze warunki dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Chodzi także o funkcje promocyjne, które kreować będą postawy przedsiębiorcze. Całkowita wartość projektu to ok. 1,4 millones EUR.

Inkubator jest skierowany dla młodych firm, które działają na rynku maksymalnie od 5 lat. Z inkubatora będą mogły korzystać przedsiębiorstwa z gminy Trzciana oraz z gmin powiatu bocheńskiego.

Budynek inkubatora wyposażony jest w nowoczesne rozwiązania teletechniczne. Posiada niezbędne instalacje gwarantujące komfort pracy. W budynku zastosowano rozwiązania techniczne, które zapewniają energooszczędność, dzięki czemu obniżona zostanie emisja gazów cieplarnianych.

Przedsiębiorcy uzyskają dostęp do biur zorganizowanych w systemie co-workingu, sali konferencyjnej i strefy wypoczynku. Chodzi również o atrakcyjne usługi doradcze, coaching, szkolenia oraz możliwość wzięcia udziału w spotkaniach sieciująco-mentoringowych. Inkubatorowi zostało nadane imię Kornela Morawieckiego Solidarności Walczącej.

