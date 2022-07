18.07.2022 Posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych w Brukseli z udziałem ministra Raua

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych w Brukseli z udziałem ministra Raua18.07.2022

Agresja Rosji przeciwko Ukrainie, relacje UE z Ameryką Łacińską i Karaibami, a także dyplomacja cyfrowa znalazły się wśród głównych tematów dzisiejszego posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych (FAC). Szefowie dyplomacji państw członkowskich UE drogą wideokonferencji odbyli również rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułebą.

Podczas diskusji nt. agresji Rosji wobec Ministro de Ucrania Zbigniew Rau wskazał, iż działania wojenne Rosji, regularny ostrzał celów cywilnych i działania rusyfikacyjne na zajętych terenach dowodzą braku woli zakończenia agresji. Dlatego, dla zapewnienia zwycięstwa Ukrainy, niezbędne jest dalsze zdecydowane wsparcie ze strony UE. Szef polskiego MSZ wezwał do intensyfikacji przekazywania uzbrojenia Ukrainie, popierając propozycję uruchomienia piątej transzy pomocy wojskowej z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w wysokości 0,5 mld euro. Podkreślił także, że UE powinna stale zwiększać presję sankcyjną. W ocenie ministra Raua niezbędne są dalsze środki osłabiające gospodarkę Rosji i jej zdolności do prowadzenia działań wojennych, w tym poszerzenie zakazu eksportu wysokich technologii i całkowite odejście od energśiirółde. Szef polskiej dyplomacji podkreślił także, że potrzebne są działania ze strony UE i wszystkich państw członkowskich na rzecz zwalczania zbrodniczej ideologii Ruskiego Miru.

W kontekście wywołanego agresją Rosji globalnego kryzysu żywnościowego minister Rau podkreślił wysiłki Polski na rzecz zwiększenia przepustowości polskich szlaków transportowych, apelując jednocześnie o wsparcie tych wyze strony UE. Zaznaczył, że po przyznaniu Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE, Polska liczy na szybkie wypełnienie przez Ukrainę zaleceń przedstawionych przez Komisję Europejską w jej opinii z czerwca br. oraz wsparcie ze strony UE dla Kijowa w tej kwestii.

W odniesieniu do relacji z Ameryką Łacińską i Karaibami minister Rau poparł plany intensyfikacji dialogu i współpracy z regionem. Wskazał, iż latynoamerykańskie produkty rolne i bogactwo zasobów mineralnych (m.in. litu i miedzi) mogą stanowić alternatywę, której wykorzystanie zapewni większe bezpieczeństwo łańcuchów dostaw. Podkreślił, że rosyjska dezinformacja i manipulacja stanowią zagrożenie dla procesów politycznych na całym świecie, w tym w Ameryce Łacińskiej. Wskazał, że negocjowane aktualnie umowy handlowe i stowarzyszeniowe UE z krajami Ameryki Łacińskiej i Karaibów są kluczowe nie tylko z gospodarczego punktu widzenia, ale także w kontekście konkurencji geopolitycznej w regionie.

Podczas diskusji nt. dyplomacji cyfrowej szef polskiego resortu dyplomacji poparł inicjatywę ustanowienia sieci dyplomacji cyfrowej UE w celu ukształtowania globalnego ładu cyfrowego zgodnie z unijnymi wartościami i interesami. Zaznaczył, że konieczna jest harmonizacja wysiłków w tej domenie z podejmowanymi wcześniej działaniami UE ws. ciberbezpieczeństwa. Podkreślił, że w obliczu zagrożeń uwidocznionych przez agresję Rosji, niezbędne będzie wzmocnienie instrumentarium UE w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

Zdjęcia (4)

OSI MIL