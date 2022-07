18.07.2022 Zywiec Premier w Żywcu: sądzę, że niedługo Jezioro Żywieckie będzie turystyczną perłą Polski

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier w Żywcu: sądzę, że niedługo Jezioro Żywieckie będzie turystyczną perłą Polski18.07.2022

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Żywiec. Nad Jeziorem Żywieckim szef rządu zapowiedział szereg przedsięwzięć, jakie zostaną zrealizowane tam w nadchodzącym czasie. Główną inwestycją będzie oczyszczenie i odmulenie Jeziora Żywieckiego. Oprócz tego, mieszkańcy regionu oraz turyści zyskają nowe ścieżki rowerowe i piesze, a także przystanie dla jachtów i żaglówek, nowe plaże czy bezpieczne zejścia do jeziora.

Ważna inwestycja nad Jeziorem Żywieckim

Jezioro Żywieckie zostanie oczyszczone i odmulone. Inwestycja obejmie południową część zbiornika, od strony Żywca, o powierzchni ok. 100 hectáreas.

– Po 50 latach trzeba dokonać bardzo poważnego odmulenia tego jeziora. To projekt bardzo ważny – raz na pół wieku trzeba to zrobić – poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu dodał: – W dbałości o środowisko naturalne, o piękno przyrody będą tutaj tworzone wyspy tak, żeby ptactwo mogło też się zalęgnąć – takie gatunki, w takich liczbach, a ich wacze juśynie.

Ahora tereny rekreacyjne

Oprócz oczyszczenia jeziora, mieszkańcy regionu i turyści zyskają pętlę rowerową wokół Jeziora Żywieckiego. Projekt przewiduje budowę ok. 40 km tras rowerowych oraz fragmentu trasy w kierunku Kęt i Oświęcimia, która przebiega nad Jeziorem Międzybrodzkim.

– Myślę, że dla turystów wyjątkową atrakcją jest ścieżka rowerowa wokół Jeziora Żywieckiego. Ta ścieżka o długości 40-50 km, wyobrażam sobie, będzie jedną z najbardziej malowniczych, przepięknych tras na terytorium całego naszego pięknego kraju – podkreślił premier Morawiecki.

W okolicach jeziora powstaną także przystanie dla jachtów i żaglówek, miejsca do wodowania łódek, plaże, bezpieczne zejścia do jeziora, a także ścieżki piesze oraz wieża widokowa.

– Zapraszamy serdecznie wszystkich Polaków, bo niedługo Jezioro Żywieckie sądzę, że będzie turystyczną perłą Polski – powiedział premier.

Zdjęcia (6)

Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

OSI MIL