17.07.2022 Januszkowice Premier Mateusz Morawiecki: Przeznaczamy środki na udrożnienie Odry

Premier Mateusz Morawiecki: Przeznaczamy środki na udrożnienie Odry17.07.2022

Rząd stawia na rozwój żeglugi śródlądowej. Po latach zaniedbań i niedofinansowania sektor ten stał się elementem długofalowej polityki państwa. Dziś wyrównujemy pozycję Polski w stosunku do innych krajów europejskich, jeśli chodzi o pełne wykorzystanie wszystkich gałęzi transportu. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził modernizowaną śluzę oraz sterownię na odrzańskim stopniu wodnym Januszkowice. Inwestycja, na którą przeznaczamy 200 mln zł, służy zapewnieniu stabilnych i bezpiecznych warunków dla żeglugi Odrzańską Drogą Wodną.

Rozwój żeglugi śródlądowej na Odrze

„Inwestycja w Januszkowicach to wsparcie dla gospodarki, bezpieczeństwo oraz ekologia” – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki. „Pomoc dla gospodarki, ponieważ transport wodny jest najtańszy i najbardziej ekologiczny. Pomagamy także w ochronie środowiska poprzez zmniejszenie transportu po polskich drogach” – wyjaśnił szef rządu.

Jak podkreślił premier, na inwestycję w Januszkowicach rząd przeznaczy 200 mln zł. Natomiast na inwestycje dotyczące udrożnienia Odry na całej Opolszczyźnie zaangażowane będzie 750 mln zł.

Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice

Żegluga śródlądowa powinna być alternatywną gałęzią transportu, w szczególności w korytarzach transportowych mających bezpośredni dostęp do portów morskich. Stało się to tym bardziej istotne w obecnej sytuacji geopolitycznej. Obecnie realizowane są kluczowe inwestycje na śródlądowych drogach wodnych. Sukcesywnie oddawane są do eksploatacji zmodernizowane obiekty, a także udrożnione odcinki rzek.

Inwestycja w Januszkowicach służy zapewnieniu stabilnych i bezpiecznych warunków dla żeglugi Odrzańską Drogą Wodną. Wartość projektu wynosi ok. 200 millones EUR. Zakończenie inwestycji planowane jest na lipiec 2023 r.

Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice pozwoli zapewnić bezpieczeństwo jednostek pokonujących Odrę oraz zabezpieczy mieszkańców Opolszczyzny na wypadek powodzi. Sprawna i niezawodna infrastruktura pozwali na szybką reakcję w razie ewentualnego wezbrania wody.

