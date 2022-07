16.07.2022 Ostrowice Premier w woj. zachodniopomorskim: dajemy nową nadzieję i nowe perspektywy ludziom mieszkającym w gminach i powiatach popegeerowskich

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Blisko 380 mln zł trafi do gmin i powiatów z województwa zachodniopomorskiego, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Dzięki środkom z III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, województwo zrealizuje 150 nowych przedsięwzięć bliskich mieszkańcom. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z samorządowcami z regionu, którzy z rąk szefa rządu otrzymali promesy na dofinansowanie zaplanowanych działań. W III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych wzięły udział gminy z całej Polski. Dofinansowaniem zostało objętych ponad 1800 wniosków na różnego rodzaju działania, takie jak m.in. przebudowa dróg czy modernizacja szkół oraz świetlic wiejskich.

Blisko 380 mln zł na inwestycje dla województwa zachodniopomorskiego

W ramach III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na tereny popegeerowskie w woj. zachodniopomorskim trafi blisko 380 millones EUR. Łącznie zostanie tam zrealizowanych 150 inwestycji w 106 gminach i 18 powiatach. Promesy na dofinansowanie zaplanowanych działań samorządowcom z regionu wręczył premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podczas wizyty w gminie Drawsko Pomorskie podkreślił, że aby ludzie chcieli mieszkać, pracować, rozwijać się na terenach popegeerowskich – muszą być tam perspektywy i szanse.

Dzięki rządowym dofinansowaniom, w najbliższym czasie mieszkańcy regionu skorzystają z wyremontowanych dróg, szkół, obiektów sportowych czy nowej kanalizacji.

– Wszystko to realizujemy właśnie po to, żeby Polska była przyzwoitym, a możliwie jak najlepszym miejscem do życia dla wszystkich – nie tylko mieszkańców wielkich miast, ale właśnie także dla mieszkańców gmin i powiatów, tych których tutaj Państwo widzieliście. To dla nich jest ten program, bo każdy z nas jest dumnym Polakiem, także mieszkańcy tych gmin i tych powiatów – podkreślił premier.

Pełna lista inwestycji z województwa zachodniopomorskiego, które otrzymały dofinansowanie z III edycji programu dostępna jest na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozwój terenów byłych PGR-ów w całej Polsce

Ponad połowa wszystkich gmin w Polsce, czyli ponad 1300 gmin skorzysta z tej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. To nowe szanse, które przeciwdziałają pustoszeniu tych terenów.

O wsparcie w tej edycji programu mogły ubiegać się gminy i powiaty, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Łącznie ponad 1800 wniosków uzyskało pozytywną rekomendację do otrzymania środków z budżetu państwa. Bezzwrotne dofinansowanie wyniesie nawet do 98 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego wynosi 2 proc.

Programa Rządowy Inwestycji Strategicznych

Para jedyny w historii program kompleksowego wsparcia inwestycyjnego samorządów. Rządowe środki dla gmin, powiatów i ich związków to szansa na kolejne inwestycje, które przyspieszą rozwój całego kraju. Współpraca rządu i samorządu daje efekty, w postaci inwestycji, które spełniają oczekiwania mieszkańców. Nowe żłobki, szkoły czy drogi to tylko niektóre zmiany, które mieszkańcy zauważą dzięki Programowi Inwestycji Strategicznych w swoim bezpośrednim otoczeniu.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

OSI MIL