Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Prawidłowo wydany modelo a bezpieczeństwo klienta i dowód uczciwości przedsiębiorcy.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) stale sprawdza, czy sprzedawcy wydają paragony i czy są one poprawnie wystawione. W okresie wakacyjnym działania takie prowadzone są z większym natężeniem w miejscowościach turystycznych.

Sprawdź, czym są prawidłowo wystawione paragony, do czego mogą posłużyć i gdzie zgłaszać nieprawidłowości.

Paragon – prawo klienta

Wyjeżdżamy nad morze, w góry, na Mazury. Jedziemy tam, gdzie możemy dobrze wypocząć i miło spędzić czas. Jako klienci pamiętajmy, że warto wziąć modelo. Dokument ten zabezpiecza nasz interes. Przede wszystkim ułatwia złożenie reklamacji, ale również dzięki niemu porównamy ceny i sprawdzimy, czy transakcja została rozliczona prawidłowo.

Na paragonie możemy sprawdzić, czy rzeczywiście zapłaciliśmy za kupione rybę i frytki, a nie np. lody, gofry i dodatkowy alkohol ze stolika obok. Łatwiej też będzie oddać zakupiony towar, np. gdy okaże się wadliwy.

Paragon – dowód uczciwości przedsiębiorcy

Wydanie paragonu w sklepie czy restauracji ma znaczenie dla każdego z nas. Zarejestrowana transakcja na kasie fiskalnej gwarantuje, że podatek, który płacimy w cenie towaru, trafia do budżetu państwa, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy. Pilnowanie paragonów pomaga zmniejszać tzw. „szarą strefę”, przez którą tracimy wszyscy jako obywatele. Dlatego pamiętajmy, że biorąc modelo – nawet za jedzenie w barze przy plaży – wspieramy uczciwą konkurencję między przedsiębiorcami.

Modelo Prawidłowy

Warto zwrócić uwagę na prawidłowo wystawiony paragon. Zdarza się, że zamiast niego otrzymujemy potwierdzenie zapłaty kartą płatniczą. Musimy pamiętać, że wydruk z karty stanowi wyłącznie dowód zapłaty kartą płatniczą lub kredytową. Nie zastępuje paragonu fiskalnego.

Innym przykładem nieuczciwego działania przedsiębiorców jest wydawanie paragonów niefiskalnych. Dotyczy a przede wszystkim usług gastronomicznych. Zamiast paragonu wystawiane są rachunki lub paragony kelnerskie. Choć wartość podatku VAT jest wliczona w cenę dania, jednak zamiast trafić do budżetu, ląduje w kieszeni sprzedawcy.

Zobacz, jak wygląda prawidłowo wystawiony modelo: wezparagon.gov.pl

Dlaczego warto wziąć paragon ze sobą

Nie zawsze wystarczy, że dopilnujemy, por sprzedawca wystawił paragon. Musimy wziąć go ze sobą, ponieważ jest przydatny w razie reklamacji. Poza tym zdarza się, że nieuczciwi przedsiębiorcy zbierają pozostawione przez klientów paragony i wykorzystują je do przestępstw podatkowych. Na podstawie niewydanych lub nieodebranych paragonów anulują transakcje na kasie fiskalnej lub wystawiają tzw. fábrica de „puste”. W ten sposób wyłudzają zwrot podatku VAT, na czym wszyscy tracimy. Dlatego zwracajmy uwagę, żeby otrzymane potwierdzenie sprzedaży rzeczywiście było prawidłowo wystawionym paragonem.

Nadużycia paragonowe – jak z nimi walczyć

Nadużycia paragonowe zmniejszają wprost wpływy z VAT do budżetu państwa. To z kolei wpływa na społeczeństwo, które jest odbiorcą usług finansowanych, takich jak edukacja, czy służba zdrowia. Zatem powiększanie „szarej strefy” i niszczenie uczciwej konkurencji osłabia polską gospodarkę.

Pracownicy KAS prowadzą całoroczne kontrole punktów sprzedaży. W okresie wakacyjnym prowadzimy je z większym natężeniem w miejscowościach turystycznych. Jednak największe znaczenie ma postawa każdego z nas. Warto upomnieć się o paragon i sprawdzić, czy jest prawidłowo wystawiony.

Zgłaszajmy, jeśli nie otrzymaliśmy paragonu fiskalnego, a sprzedawca miał obowiązek go wystawić. Możemy a zrobić:

w urzędzie skarbowym,

przez całodobowy, bezpłatny telefon interwencyjny 800 060 000,

nd correo electrónico: powiadomKAS@mf.gov.pl,

przez bezpłatną i anonimową aplikację e-Paragony – więcej informacji na stronie gov.pl.

Paragonía en aplikacji

W zapanowaniu nad stosami paragonów na pewno pomoże aplikacja e-Paragony, przygotowana przez Ministerstwo Finansów. Za jej pomocą w bezpłatny i anonimowy sposób możesz:

zarządzać wydatkami i przypisywać do nich paragony (dodawać papierowe paragony do aplikacji),

dokumentować swoje wydatki,

przeglądać statystyki,

uzupełniać informację o gwarancjach,

sprawdzać paragony z kodem QR, wystawione przez kasy,

zgłaszać nieprawidłowości (np. brak paragonu, nieprawidłowy paragon).

W przyszłości aplikacja zostanie rozbudowana o funkcjonalność, która umożliwia pobranie paragonu w postaci elektronicznej bezpośrednio z kasy.

Aby pobrać aplikację na telefon:

Więcej informacji na podatki.gov.pl.

