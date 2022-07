15.07.2022 Przewodniczący OBWE Zbigniew Rau wizytą w Kosowie zakończył podróż na Bałkany Zachodnie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Przewodniczący OBWE Zbigniew Rau wizytą w Kosowie zakończył podróż na Balkany Zachodnie15.07.2022

15 lipca minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau zakończył oficjalną wizytę w Kosowie, będącą częścią podróży po regionie Europy Południowo-Wschodniej w roli Przewodniczącego OBWE.

Szef polskiej dyplomacji spotkał się z prezydent Vjosą Osmani, premierem Albinem Kurtim, przewodniczącym Zgromadzenia Glaukiem Konjufcą, a także minister spraw zagranicznych Doniką Gërvallą-Schwarz oraz ministrem ds. wspólnot i powrotów Goranem Rakićem. Odwiedził także misję międzynarodowych sił pokojowych OTAN (KFOR).

– Celem mojej wizyty było spotkanie się z liderami instytucjonalnymi, partnerami Misji OBWE w Kosowie oraz uzyskanie z informacji na temat wdrażanych reform sądownictwa, walki z korupcją, wzmocnienia wolności mediów i tak potrzebnych zmian w obszarze systemu minist.

Szef polskiej dyplomacji pogratulował budowanego od ponad 20 lat silnego partnerstwa z OBWE. Podczas rozmowy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i młodymi aktywistami w Zespole Trenerów OBWE podziękował za ich pracę na rzecz rozwoju Kosowa w wielu istotnych obszarach.

– Poprzez swoje działania w terenie OBWE przyczynia się do dalszego rozwoju demokratycznego i wieloetnicznego społeczeństwa. Mam szczerą nadzieję, że doprowadzi to również do wzmocnienia stabilności i pojednania w Europie Południowo-Wschodniej – podkreślił szef polskiej dyplomacji.

Kosowo było ostatnim, po Serbii oraz Bośni i Hercegowinie, przystankiem ministra podczas drugiej części wizyty na w regionie Europy Południowo-Wschodniej.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

Foto: Sebastián Indra, Norbert Kachniarz/MSZ

