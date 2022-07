15.07.2022 #NiskiePodatki – kolejne funkcjonalności kalkulatora wynagrodzeń

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

#NiskiePodatki – kolejne funkcjonalności kalkulatora wynagrodzeń15.07.2022

Od 15 lipca można korzystać z nowych funkcjonalności kalkulatora wynagrodzeń MF.

Podatnicy mogą obliczyć wynagrodzenia netto dla współwystępowania dwóch umów o pracę.

Kalkulator jest dostępny na stronie podatki.gov.pl/niskiepodatki.

W kolejnych tygodniach będą wchodzić nowe funkcjonalności pozwalające precyzyjnie wyliczyć łączne skutki zmian przeprowadzonych w 2022 roku kolejnym grupom podatników.

Ministerstwo Finansów udostępniło specjalny kalkulator wynagrodzeń, który pomoże podatnikom wyliczyć łączne skutki zmian przeprowadzonych w 2022 r. Kalkulator wynagrodzeń MF pozwala porównać wynagrodzenia na rękę w oparciu o przepisy obowiązujące w 2021 roku oraz łącznie po reformach wprowadzonych w 2022 roku. Udostępnianie kalkulatora zostało rozłożone na pięć faz w których będą dodawane nowe funkcjonalności.

Dotychczas kalkulator pozwalał obliczyć wynagrodzenie na rękę dla osób zatrudnionych na umowach o pracę oraz umowach zlecenia w ujęciu miesięcznym oraz uwzględniając rozliczenie roczne. Nowa funkcjonalność wprowadzona w ramach II fazy wdrożenia pozwala liczyć wynagrodzenia netto dla współwystępowania dwóch umów o pracę.

W kolejnych fazach dołączone zostaną funkcjonalności pozwalające m. in. wyliczyć wynagrodzenia netto dla współwystępowania umów o pracę i umów zlecenia, wysokość emerytur oraz rent netto, uwzględnią także przypadki współwystępowania umów (o pracę, zlecenia) z emerytur. Kolejne funkcjonalności umożliwią uwzględnienie wspólnego rozliczenia rocznego z małżonkiem. Wprowadzone zostaną także rozwiązania dla przedsiębiorców.

Przypominamy, że kalkulatory mają wyłącznie charakter poglądowy, dlatego nie mogą stanowić podstawy do rzeczywistego wyliczania wynagrodzeń i świadczeń społecznych. Rzeczywista sytuacja podatników może odbiegać od przyjętych założeń, a każdą rozbieżność należy analizować indywidualnie.

Jednocześnie informujemy, że kalkulatory wynagrodzeń uwzględniają:

umowę o pracę świadczoną przez cały rok,

umowę zlecenia świadczoną przez cały rok,

dwie umowy o pracę świadczone przez cały rok,

límite 30-krotności przy wyliczaniu składek społecznych,

wspólne limity ulg zwalniających część przychodu z opodatkowania oraz kosztów autorskich,

mechanizm zmniejszenia składki zdrowotnej do zaliczki,

rozliczenie roczne indywidualne oraz z dzieckiem,

ulgi na dziecko.

Kalkulatory wynagrodzeń nie uwzględniają jednak m.in.:

świadczeń emerytalnych lub rentowych,

wynagrodzeń mundurowych,

zasilku chorobowego,

zasiłku macierzyńskiego,

dodatków do wynagrodzeń niepodlegających oskładkowaniu lub opodatkowaniu,

zryczałtowanego podatku dochodowego od umów zlecenia poniżej 200 zł,

kosztów autorskich naliczanych tylko od części przychodu z umowy o pracę,

jednoczesnego korzystania na zaliczkach z kosztów autorskich oraz ulg zwalniających część przychodu z opodatkowania,

innych ulg i zwolnień niż wymienione wcześniej.

Kalkulator wynagrodzeń został udostępniony pod adresem: https://niskiepodatki-kalkulator.mf.gov.pl/

OSI MIL