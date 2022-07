14.07.2022 Wsparcie kredytobiorców oraz przedłużenie tarcz antyinflacyjnych z podpisem Prezydenta

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Kredytobiorcy hipoteczni, którzy zaciągnęli kredyty w złotych polskich na własny cel mieszkaniowy już od sierpnia br. będą mogli korzystać z tzw. wakacji kredytowych.

Jednocześnie pula środków na wsparcie kredytobiorców, szczególnie wrażliwych na wzrost rat kredytów, wyniesie 2 mld zł.

Przedłużone zostały również, do końca października, Tarcze Antyinflacyjne, które obniżają m.in. ceny paliw na stacjach benzynowych i rachunki za prąd.

14 labios br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom zawierającą przepisy o wsparciu kredytobiorców. Podpisana ustawa wydłuża również działanie tarcz antyinflacyjnych, które będą obowiązywać do 31 października 2022 r.

Wszystkie te narzędzia mają pomóc Polakom w trudnych czasach wysokiej inflacji spowodowanej m.in. rosyjską agresją na Ukrainę. Bardzo się cieszę, że udało nam się zakończyć proces legislacyjny tak szybko. Pamiętajmy, że w tych trudnych czasach musimy być solidarni, a państwo musi wspierać swoich obywateli

– powiedziała ministra finansów Magdalena Rzeczkowska.

Wsparcie dla kredytobiorców

Podpisana przez Prezydenta ustawa wprowadza m.in. tzw. wakacje kredytowe. To nawet 8 miesięcy bez spłaty rat kredytowych przez kredytobiorców hipotecznych, którzy zaciągnęli kredyt w złotych polskich na własny cel mieszkaniowy. Z wakacji kredytowych korzystać będzie można już od sierpnia br. przez:

po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r. (4 raty kredytowe),

po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r. (również 4 raty kredytowe).

Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek. Jedyne opłaty, jakie mogą się w tym czasie pojawić to opłaty ubezpieczeniowe.

2 mld zł na wsparcie kredytobiorców

Przyjęta ustawa zakłada też wzrost środków przeznaczonych na dopłaty z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Zgodnie z nią budżet funduszu już w 2022 r. zwiększy się o 1,4 mld zł i wyniesie w sumie 2 mld zł. Dzięki temu będzie mógł zaoferować wsparcie jeszcze większej liczbie kredytobiorców hipotecznych. Dodatkowo złożenie wniosku o wsparcie z funduszu będzie możliwe także online. Z dopłat z FWK mogą już dziś korzystać zarówno kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty w walucie polskiej jak i obcej.

Podpisana ustawa umożliwia również prowadzenie prac nad procesem wyznaczenia zamiennika za WIBOR.

Tarcze Antyinflacyjne do 31 października br.

Wzrost inflacji al problema globalny. Szeroko zakrojone działania rządu mają powstrzymać wzrost cen wywołany przez czynniki zewnętrzne. Dlatego też tarcze antyinflacyjne zostały przedłużone i będą obowiązywały do ​​31 października br.

Tarcze antyinflacyjne a min.:

obniżka stawek IVA:

hacer 0% IVA na żywność objętą wcześniej 5% podatkiem,

do 0% na nawozy, środki ochrony roślin i inne środki wspomagające produkcję rolniczą zamiast 8%,

hacer 0% de IVA na gaz ziemny zamiast 23%,

hacer 5% de IVA na energię elektryczną i cieplną zamiast 23%,

hacer 8% de IVA na paliwa silnikowe zamiast 23%,

obniżka do minimal akcyza na paliwa silnikowe, lekki olej opałowy i energie elektryczną,

zwolnienie z akcyzy sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych,

zwolnienie sprzedaży paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej,

dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych.

OSI MIL