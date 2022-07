Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Grupa Viessmann to wiodący producent systemów techniki grzewczej, który na polskim rynku działa już od ponad 20 lat. Firma zrealizuje kolejną inwestycję na terenie naszego kraju. W Legnicy powstanie nowy zakład produkcyjny, w którym będą tworzone przede wszystkim pompy ciepła oraz komponenty. W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Nowa fabryka grupy Viessmann, która powstanie w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej ma być blisko cztery razy większa od obecnego zakładu. Docelow będzie zatrudniać nawet ok. 3 tys. pracowników.

Nowa inwestycja Viessmann w Polsce

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, stanowi symbolzne rozpoczęcie kolejnej inwestycji Grupy Viessmann w Polsce.

– Firma Viessmann jest obecna w Polsce już od dziesięcioleci. Współpraca układa się bardzo dobrze. Wiem, że ta inwestycja, którą dzisiaj tutaj anonsujemy jest wspaniałą inwestycją, która będzie wytyczała przyszłość rozwoju tego regionu – regionu legnickiego – powiedział szef rządu Mateusz Morawiecki.

W Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej powstanie nowy zakład produkcyjny, w którym będą tworzone przede wszystkim pompy ciepła oraz komponenty.

– Bardzo się cieszę się z tego, że Polska staje się takim centrum rozwoju pomp ciepła, technologii energooszczędnej, technologii wysoko zaawansowanych innowacyjnych produktów, które mają służyć do obniżania rachunków za prąd i do tego, aby to, co służy ochronie środowiska, jednocześnie służyło ochronie portfeli Europejczyków i Polaków – podkreślił premier.

Nowe miejsca pracy dla regionu legnickiego

Nowa fabryka w Legnicy ma docelowo zatrudniać nawet 3 tys. osob.

– Docelow, jak usłyszałem, będzie a 3 tys. miejsc pracy. A wspaniała informacja dla mieszkańców Legnicy, całego byłego województwa legnickiego, subregionu legnickiego, całego województwa dolnośląskiego – poinformował szef rządu.

Nowy zakład będzie blisko cztery razy większy od obecnego. Powstanie na gruncie o powierzchni ponad 17 ha, który firma kupiła od miasta na terenie byłego lotniska.

– Cieszę się, bo firma Viessmann słynie z bardzo innowacyjny produktów. To coś, na co kładziemy nacisk. Polscy inżynierowie, polscy technicy, szkolnictwo branżowe, szkolnictwo zawodowe, szkolnictwo techniczne będzie miało odpowiednich adeptów – po to, aby mogli później pracować, zarabiać coraz lepiej i kształcić łpich premier.

Grupo Viessmann

Grupa Viessmann to wiodący producent systemów techniki grzewczej, który oferuje kompletny program do indywidualnych rozwiązań z efektywnymi systemami dla wszystkich nośników energii i obszarów zastosowań: od domów jednorodzinnych, poprzez duże budynki mieszkalne, aż do obiektów usługowych i przemysłowych oraz lokalnych sieci ciepłowniczych. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1917 r., od ponad 20 lat działa w Polsce.

OSI MIL