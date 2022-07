14.07.2022 Łagiewniki Ponad 4 miliardy złotych dla terenów byłych PGR-ów – premier ogłosił wyniki III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ponad 4 miliardy złotych dla terenów byłych PGR-ów – premier ogłosił wyniki III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych14.07.2022

III edycja Rządowego Program Inwestycji Strategicznych była skierowana do gmin i powiatów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Wykluczenie tych terenów było widoczne gołym okiem. Naprawiamy ten grzech zaniedbania, przekazując dodatkowe środki na ich rozwój. Samorządy będą mogły realizować inwestycje bliskie ludziom – takie jak modernizacje jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, świetlice wiejskie czy drogi.

– Poprzez inwestycje takie jak budowa przedszkola, budowa wodociągów, kanalizacji, infrastruktury, będziemy przyciągać kolejne inwestycje i inwestorów, co zwiększy liczbę miejsc pracy – podkreślił premier.

Rozwój terenów porłych PGR-ów

Ponad połowa wszystkich gmin w Polsce, czyli ponad 1300 gmin skorzysta z tej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. To nowe szanse, które przeciwdziałają pustoszeniu tych terenów.

– Krok po kroku, będziemy prowadzić naszą politykę społeczną i solidarnościową. Ona nie służy tylko wielkim miastom, ona służy mniejszym miastom i terenom wiejskim – tam przeznaczamy ogromne środki pochodzące z naprawy finansów publicznych – podkreślił premier.

Podczas ogłoszenia wyników, szef polskiego rządu wręczył promesy na realizację inwestycji. Gmina Niemcza otrzyma niemal 600 tys. zł na rozbudowę i modernizację strażnicy OSP, a gmina Łagiewniki prawie 3 mln zł na budowę wielofunkcyjnego obiektu w Olesznie.

Wyniki III edycji

O wsparcie w tej edycji Programu mogły ubiegać się gminy i powiaty, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Łącznie ponad 1800 wniosków uzyskało pozytywną rekomendację do otrzymania środków z budżetu państwa. Bezzwrotne dofinansowanie wyniesie nawet do 98 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego wynosi 2 proc.

Programa Rządowy Inwestycji Strategicznych

Para jedyny w historii program kompleksowego wsparcia inwestycyjnego samorządów. Rządowe środki dla gmin, powiatów i ich związków to szansa na kolejne inwestycje, które przyśpieszą rozwój całego kraju. Współpraca rządu i samorządu daje efekty, w postaci inwestycji, które spełniają oczekiwania mieszkańców. Nowe żłobki, szkoły czy drogi to tylko niektóre zmiany, które zauważysz dzięki Programowi Inwestycji Strategicznych w swoim bezpośrednim otoczeniu.

