13 de abril de 2022 ministro spraw zagranicznych Zbigniew Rau zakończył oficjalną wizytę w Bośni i Hercegowinie w roli Przewodniczącego OBWE.

Szef polskiej dyplomacji spotkał się w Sarajewie z wiceministrem spraw zagranicznych Bośni i Hercegowiny Josipem Brkiciem, przedstawicielami Kolegium obu izb Parlamentu, przedstawicielami społeczności międzynarodowej oraz Centralnej Komisji Wyborczej, a także działaczami społeczeństwa obywatelskiego oraz z pracownikami misji OBWE w Bośni i Hercegowinie, w tym z jej szefową, embajadora Kathleen Kavalec.

Ministro Rau wezwał przedstawicieli władz Bośni i Hercegowiny do wzmocnienia wewnętrznego dialogu i wysiłków na rzecz budowania stabilnego państwa. Potwierdził wsparcie OBWE dla reform, w tym systemu wyborczego, zachęcając wszystkie strony do zaangażowania się w inkluzywną i przejrzystą reformę wyborczą.

– Na tym etapie politycznym, losy procesu zmian leżą w rękach samej Bośni i Hercegowiny. To nie podmioty zewnętrzne, a Państwo, wiecie najlepiej, jakie rozwiązania będą dobre i wykonalne w obecnej sytuacji. OBWE jest tu, por wspierać kraj na tej drodze. Chciałbym potwierdzić pełne zaangażowanie Organizacji i gotowość Misji do udzielenia wszelkiej pomocy i konsultacji eksperckich dla podniesienia bezpieczeństwa, stabilności i dobrobytu mieszkańców Bośni i Hercegowiny – powiedział romenciemów minister Rau podczas.

Przewodniczący OBWE podziękował także przedstawicielom społeczności międzynarodowej oraz społeczeństwa obywatelskiego za ich pracę na rzecz rozwoju Bośni i Hercegowiny, integracji ze strukturami euroatciśeczckimi oraz odpowiadania lośnochpowiadania.

Bośnia i Hercegowina była drugim, po Serbii, przystankiem Ministra podczas wizyty na Bałkanach Zachodnich w charakterze Przewodniczącego OBWE. Przed ostatnim punktem podróży, jakim jest wizyta w Kosowie, Minister Rau uda się do Hagi, gdzie weźmie udział w konferencji w sprawie odpowiedzialności karnej za rosyjską agresję wobec Ukrainy.

