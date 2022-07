Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził dom polskiej rodziny, która jest beneficjentem programu Czyste Powietrze. Od 15 lipca rusza nowa odsłona programu – Czyste Powietrze Plus. Obywatele mogą otrzymać nawet 90 proc. dofinansowania, czyli do 79 tys. zł na termomodernizację domu lub wymianę przestarzałych kotłów grzewczych. Składanie wniosków będzie jeszcze łatwiejsze. Wspólnie zadbajmy o środowisko i czyste powietrze w całej Polsce.

Programa Czyste Powietrze

W 2018 r. uruchomiliśmy Programa Czyste Powietrze. Wspieramy polskie rodzin, które chcą wymienić przestarzałe kotły na nowocześniejsze źródła ciepła.

– Wszystkie tego typu programy są do państwa dyspozycji. Upraszczamy je po to, żeby trochę łagodniej można było przejść przez ten trudny sezon, który jest przed nami. Dotacje mogą sięgać nawet 79 tys. zł, w zależności od wielkości inwestycji, od poziomu dochodów – powiedział szef polskiego rządu.

Od 15 lipca 2022 r. rusza nowa odsłona programu pod nazwą Czyste Powietrze Plus. Właściciele domów jednorodzinnych, którzy będą się ubiegać o dotacje na wymianę starego pieca – tzw. kopciucha – oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie. Wypłata pieniędzy nastąpi jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Polacy otrzymają z wyprzedzeniem do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji. Na ten cel można uzyskać nawet 90 proc. dofinansowania hace 79 años. EUR Sprawdź szczegóły na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.

Korzyści i oszczędności

Udział w programie to dbałość o środowisko i czyste powietrze. Wymiana kotłów grzewczych i termomodernizacja domów pozwala na oszczędność energii, a to oznacza, że ​​więcej pieniędzy zostanie w portfelach Polaków.

Już 2065 gmin wspiera swoich mieszkańców w zakresie informowania o programie, wypełniania wniosków, czy doradztwie. No programu przystąpiło ok. 83 proceso. samorządów.

– Po ataku Rosji na Ukrainę, kiedy jak wszyscy wiedzą, ceny energii szaleją, także energii cieplnej – warto korzystać z różnych programów – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. I dodał: – A tutaj mamy dwa w jednym, bo ekologiczne równa się ekonomiczne, czyli to, co sprzyja środowisku, bo termomodernizacja i wykorzystanie wszystkich środków z tym związanych, to ograniczenie emisji szkodliwych do ów5 proct. emite CO2. A kosztów energii cieplnej – czyli tego, co Polaków najbardziej interesuje – ograniczenie mniej więcej do 50 proc., a nawet do 70 proc. ograniczenia kosztów rachunków.

Chcesz skorzystać z programu?

Zachęcamy mieszkańców wszystkich gmin w Polsce do skorzystania z programu. W prosty sposób można dostać dofinansowanie na wymianę pieca i ocieplenie swojego domu. Wystarczy, że:

wypełnisz wniosek i przekażesz go do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w swoim regionie,

dołączysz umowę z wykonawcą prac.

– Drodzy rodacy, skorzystajcie z tego. Postarajcie się ocieplić swoje domy w miarę możliwości jeszcze przed tym sezonem grzewczym. Dotacje są do 90 proc. kosztów, w zależności od poziomu dochodów i to wszystko refinansowane jest bardzo szybko. Kolejne miliardy przeznaczamy na ten program, bo lepiej jest ocieplić budynek i zainstalować pompę ciepła – powiedział szef polskiego rządu. I dodał: – to bardzo szybki proces – naprawdę wszystkich do tego gorąco zachęcam.

Wspólnie możemy poprawić jakość powietrza w naszych małych ojczyznach!

OSI MIL