13.07.2022 Prace rozpoczęła narodowa grupa robocza ds. reforma wskaźników referencyjnych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Prace rozpoczęła narodowa grupa robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR), powołana w związku z planowaną reformą wskaźników referencyjnych, zakładającą m.in. wprowadzeniem nowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, którego danymi wejściowymi są informacje reprezentujące transakcje ON (durante la noche).

Celem prac NGR jest przygotowanie „mapy drogowej” oraz harmonogramu działań służących sprawnemu i bezpiecznemu wdrożeniu poszczególnych elementów procesu prowadzącego do zastąpienia wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR nowym wskajnymiki referency.

W pracach NGR udział biorą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Banku Gospodarstwa Krajowego, GPW Benchmark, a także wiodących banków komercyjnych, banków zrzeszających banki spółdzielcze, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń, jak również organizacje branżowe zrzeszające podmioty rynku finansowego. Do udziału w pracach NGR mogą zostać zaproszone także instytucje międzynarodowe lub zagraniczne.

Działania NGR prowadzone są w formule projektowej. Wyodrębniono strumienie projektowe, w ramach których toczą się prace związane przede wszystkim z opracowaniem nowego wskaźnika, przystosowaniem systemów rozliczeń i obrotu oraz tabel odsetkowych do nowego rodzaju wskaźnika referencyjnego, zbudowaniem krzywej terminowej, która umożliwi wyznaczenie terminowych stóp procentowych, oprocentowaniem obligacji czy emisjami własnymi banków. Poszczególnymi strumieniami projektowymi kierują przedstawiciele instytucji reprezentowanych w NGR, zarówno z sektora publicznego, jak i komercyjnego.

Prace NGR nadzorowane i koordynowane są przez Komitet Sterujący, w skład którego wchodzi Ministerstwo Finansów, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, GPW Benchmark, Polski Fundusz Rozwoju oraz ING Bank Śląski jako reprezentant sektora finansowego.

Plan pracy NGR zakłada, że ​​w sierpniu 2022 r. – na podstawie „mapy drogowej” oraz raportów przygotowywanych przez strumienie – narodowa grupa robocza określi optymalny operacyjny scenariusz działania w zakresie zmiany wskaźników referencyjnych, uwzględniający zarówno cele reformy wskaźników referencyjnych, jak i potrzebę przeprowadzenia procesu w sposób zapewniający bezpieczeństwo funkcjonowania rynku finansowego.

Postępy prac NGR będą komunikowane po osiągnięciu kolejnych tzw. kamieni milowych.

***

Grupo de trabajo nacional para la reforma de los índices de referencia inició labores

Se ha iniciado el trabajo del grupo de trabajo nacional para la reforma de los índices de referencia, designado en relación con la reforma prevista de los índices de referencia, que contempla, entre otros, la introducción de un nuevo tipo de interés de referencia, siendo los datos de entrada la información que representa las operaciones a un día (ON) .

El propósito del trabajo del grupo es preparar una hoja de ruta y un cronograma de actividades para una implementación fluida y segura de cada elemento de un proceso que conduzca al reemplazo de la tasa de interés de referencia WIBOR por una nueva referencia.

Las actividades del grupo involucran la participación de representantes del Ministerio de Finanzas, el Banco Nacional de Polonia, la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia, el Fondo de Garantía Bancaria, el Grupo del Fondo de Desarrollo de Polonia, la Bolsa de Valores de Varsovia, el Depósito Nacional de Valores, Bank Gospodarstwa Krajowego , GPW Benchmark, bancos comerciales líderes, bancos afiliados a bancos cooperativos, sociedades de gestión de fondos de inversión, empresas de seguros y asociaciones profesionales de entidades del mercado financiero. Las instituciones internacionales o extranjeras pueden ser invitadas a unirse a las actividades del grupo.

Las actividades del grupo se llevan a cabo como un trabajo de proyecto. Se han identificado líneas de proyectos para llevar a cabo trabajos relacionados principalmente con el desarrollo del nuevo índice de referencia, la adaptación de los sistemas de liquidación y negociación y los programas de tasas de interés al nuevo tipo de índice de referencia, la creación de una curva de rendimiento que permita establecer tasas de interés a plazo. , tasas de interés de bonos o emisiones propias de los bancos. Cada flujo de proyecto es administrado por representantes de las instituciones representadas en el grupo de trabajo, tanto del sector público como del sector comercial.

Las actividades del grupo son supervisadas y coordinadas por el Comité Directivo compuesto por el Ministerio de Finanzas, la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia, GPW Benchmark, el Grupo del Fondo de Desarrollo de Polonia e ING Bank Śląski como representante del sector financiero.

El plan de trabajo del grupo de trabajo prevé que en agosto de 2022, con base en la hoja de ruta y los informes elaborados por las corrientes, el grupo de trabajo nacional definirá el mejor escenario operativo con respecto al cambio de indicadores, considerando tanto los objetivos de la reforma de indicadores como la necesidad de llevar a cabo el proceso para garantizar el funcionamiento seguro del mercado financiero.

Las actualizaciones sobre el progreso de las actividades del grupo de trabajo se comunicarán después del logro de cada hito.

OSI MIL