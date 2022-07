13.07.2022 #NiskiePodatki: Ulga z tytułu wpłaconych składek na związki zawodowe

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

#NiskiePodatki: Ulga z tytułu wpłaconych składek na związki zawodowe13.07.2022

Od 1 stycznia br. można odliczyć ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.

W ramach Niskich Podatków limit ulgi zwiększył się do 500 zł.

Jeżeli składkę związkową potrąca z wynagrodzenia pracodawca, to informację o potrąceniu zamieszcza w PIT-11.

Od 1 stycznia 2022 r. podatnik możne odliczyć ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększyła limit odliczenia zapłaconych składek z 300 zł do 500 zł. Pierwszego odliczenia za bieżący rok będzie można dokonać w przyszłorocznym rozliczeniu.

W sytuacji gdy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę, podatnikowi do udowodnienia wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy jedynie informacja płatnika zamieszczona w PIT-11. Przed wprowadzonymi zmianami potrzebne było dodatkowo oświadczenie organizacji związkowej.

Wykazana w PIT-11 kwota składki na rzecz związku zawodowego nie może być większa niż podlegająca odliczeniu w roku podatkowym, tj. 500 EUR.

Nowy wzór formularza PIT-11 wypracowany w związku z postanowieniami #NiskiePodatki obowiązuje desde 1 lipca 2022 roku.

OSI MIL