13.07.2022 Fundusze europejskie dla województwa śląskiego głównym tematem Konwentu Samorządowego z udziałem premiera

76 mld euro – a pieniądze, które trafią do Polski w ramach Umowy Partnerstwa. Aż 5 mld euro trafi do województwa śląskiego. Europejskie środki dla regionu to główny temat Konwentu Samorządowego w Chorzowie. W wydarzeniu wziął udział premier Mateusz Morawiecki, który podkreślił, że pieniądze uzyskane z Umowy Partnerstwa będą znakomitym impulsem i dużym wsparciem dla dalszego rozwoju województwa śląskiego.

Polski rząd wynegocjował największy – spośród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej – budżet na realizację polityki spójności na lata 2021–2027. A 76 mld euro, czyli ok. 350 mld EUR. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektów w całym kraju.

– 76 miliardów euro z Umowy Partnerstwa a ponad 350 mld zł według dzisiejszych kursów, licząc mniej więcej. Ta kwota, przekładając na województwo śląskie, w którym się spotykamy, przełoży się na ponad 20 mld zł – 5 mld euro funduszy z różnego rodzaju programów, w tym także Programu Sprawiedliwej Transformacji. Para ogromne środki. Środki, jakich wcześniej nigdy nie było – powiedział primer ministro Mateusz Morawiecki.

Europejskie środki dla województwa śląskiego

Fundusze europejskie dla województwa śląskiego to główny temat Konwentu Samorządowego zorganizowanego w Chorzowie. W wydarzeniu wziął udział primer ministro Mateusz Morawiecki oraz ministro funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Łącznie do województwa śląskiego trafi ponad 5 mld euro – czyli ponad 20 mld zł.

– Nowe Rozdanie środków Europejskich na lata 2021–2027 a Kolejna szansa dla województwa ŚląskiOgo, por Stawało się Jeszcze Bardziej Nowoczesne, Przyjazne dla środowiska, inNowawAcyjne o darót.

Środki z funduszy europejskich, to szereg korzyści dla mieszkańców regionu. Hasta min. zwiększenie e-usług, innowacyjne rozwiązania cyfrowe w zdrowiu, wzmocnienie transportu publicznego, rozwój sieci regionalnych tras rowerowych czy zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych.

Fundusze europejskie dla województwa śląskiego – prioridad

Projekt Funduszy europejskich dla województwa śląskiego jest zbudowany na siedmiu priorytetach finansowanych z funduszy na rzecz Polityki Spójności oraz Priorytetu VIII, finansowanego z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Priorytet I. Inteligentne Śląskie – 403,4 millones de euros

Priorato II. Ekologiczne Śląskie – 703,5 millones de euros

Priorato III. Mobilne Śląskie – 212,9 millones de euros

Priorato IV. Lepiej połączone Śląskie – 301,2 millones de euros

Priorytet V. Społeczne Śląskie EFS+ – 796,3 millones de euros

Priorato VI. Śląskie dla mieszkańca – 139,8 millones de euros

Priorato VII. Śląskie bliżej obywateli – 250,4 millones de euros

Priorato VIII. Śląskie w transformacji – 2 039 054 966 euros

Umowa Partnerstwa – ¿co to takiego?

Umowa Partnerstwa jest najważniejszym dokumentem, który określa współpracę między Unią Europejską a Polską. Para uzgodniona z Komisją Europejską kompleksowa strategia wykorzystania funduszy europejskich w obecnej perspektywie finansowej na lata 2021–2027. Stanowi realizację krajowych dokumentów takich jak Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju oraz – wynikających z niej – strategii sektorowych. Zakłada kontynuację realizacji dotychczasowych programów krajowych oraz programów regionalnych.

Szczegółowe informacje na temat funduszy europejskich są dostępne na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

