12.07.2022 Wicepremier Mariusz Błaszczak na Ukrainie: Polska wśród liderów wojskowej pomocy dla Ukrainy

Wicepremier Mariusz Błaszczak na Ukrainie: Polska wśród liderów wojskowej pomocy dla Ukrainy12.07.2022

– Wartość wsparcia jakie przekazaliśmy Ukrainie wynosi miliard siedemset milionów dolarów. To wsparcie, które ma znaczenie. Jesteśmy w czołówce państw, które wspierają Ukrainę i uważamy, że to leży w interesie Polski – powiedział wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas wizyty na Ukrainie.

We wtorek, 12 lipca br. Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej przebywał z wizytą Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim oraz ministrem obrony Ukrainy Ołeksijem Reznikowem. – Rosja stanowi zagrożenie dla Polski. W związku z tym chcemy sąsiadować z wolną Ukrainą, a nie z Rosją – dlatego wspieramy Ukrainę. Tak jak mówił dziś minister obrony Ukrainy nasza współpraca rozpoczęła się jeszcze przed wybuchem wojny. Zaproponowałem, żeby wyposażyć wojsko Ukrainy w Pioruny i zdały one egzamin z czego się bardzo cieszę. W rękach dzielnych żołnierzy ukraińskich, bronią przestrzeni powietrznej nad Ukrainą

– mówił podczas wizyty wicepremier Mariusz Błaszczak. Tematem rozmów w Kijowie było wsparcie dla Ukrainy oraz sytuacja bezpieczeństwa w kontekście rosyjskiej agresji. Ministrowie obrony podpisali list intencyjny adresowany do ministrów obrony państw NATO i partnerów o zwiększenie wsparcia dla Ukrainy. – Rozmawialiśmy także o Krabach, które są wykorzystywane przez wojska ukraińskie. Wiemy doskonale, że na froncie artyleria ma zasadnicze znaczenie. Stąd też nasze wsparcie dotyczące Krabów jest ważne dla bezpieczeństwa Ucrania

– mówił szef MON.

Wicepremier podkreślił także, że spotkanie z ministrem obrony Ukrainy dotyczyło także możliwości szkolenia żołnierzy ukraińskich w Polsce. – Tak, jak w Wielkiej Brytanii są oni szkoleni, mogą być szkoleni w Polsce. Wszyscy doskonale wiemy, że Rosjanie na okupowanym terytorium ukraińskim zostawili miny, więc należy je usunąć. Jesteśmy gotowi do szkolenia ukraińskich żołnierzy, aby mogli rozminować swoje terytorium

– zaznaczył wicepremier. Szef polskiego resortu obrony narodowej spotkał się także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowy dotyczyły bieżącej współpracy polsko-ukraińskiej oraz sytuacji na froncie. – Bardzo się cieszę, że obecne relacje pomiędzy naszymi krajami są tak dobre. Przyjęliśmy Ukraińców. Kobiety i dzieci, które znaleźli schronienie w naszym kraju. Para bromear właśnie dowód naszej przyjaźni i dobrosąsiedzkich relacji oraz duży kapitał jeżeli chodzi o przyszłość

– zaznaczył wicepremier.

Szef MON był także w Irpieniu – mieście w Ukrainie, które zostało całkowicie zniszczone w trakcie rosyjskiej inwazji. Wicepremier złożył także kwiaty pod Ścianą Pamięci Poległych za Ukrainę przy Soborze św. Michaela w Kijowie.

