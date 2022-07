12.07.2022 Posiedzenie Rady ECOFIN con Brukseli

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Program prac prezydencji czeskiej, konsekwencje gospodarcze i finansowe wojny w Ukrainie oraz przyjęcie euro przez Chorwację – to główne tematy dyskusji ministrów Rady ECOFIN.

W posiedzeniu Rady wzięła udział minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Podczas posiedzenia Rady minister finansów Czech przedstawił program prac Rady ECOFIN w obszarze gospodarczym i finansowym na II połowę br.

Polska popiera priorytety prezydencji czeskiej. Dla nas najważniejsza jest kontynuacja wdrażania instrumentów wspierających odbudowę gospodarczą oraz zwiększających odporność gospodarek w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę

– stwierdziła ministra Magdalena Rzeczkowska.

Polska pozytywnie ocenia ostatnie propozycje dotyczące pomocy makrofinansowej, ale oczekuje dodatkowych środków z elastyczności budżetu UE na wydatki wynikające z wojny w Ukrainie, w tym na pomoc humanitarną zarówno do użycia w samej Ukrainie, jak i w państwach goszczących uchodźców

– dodała ministro Rzeczkowska.

Minister finansów wyjaśniła przy tym, że obecne działania wojenne na wschodnich granicach UE wymuszają konieczność ponoszenia wyższych wydatków na obronność w Europie i pokazują potrzebę zmiany w traktowaniu nakładów finansowych na wspieranie międzynarodowej solidarności i osiągania politycznych celów UE, jakim jest m.in. dbanie o dobro wspólne, czyli szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

To wspólne dobro wymaga szczególnego potraktowania wydatków obronnych poszczególnych państw członkowskich. Innym przykładem takich nakładów finansowych są wydatki na zapewnienie uchodźcom z Ukrainy bezpiecznego schronienia

– ministra dodała Magdalena Rzeczkowska.

Ucrania

Ministrowie omówili konsekwencje gospodarcze i finansowe wojny w Ukrainie dla UE i państw członkowskich. Polska podkreśliła konieczność wdrożenia jak najszybciej przyjętych rozwiązań wsparcia Ucrania. Z uwagi na trwającą wojnę wielkość pomocy jest obecnie trudna do oszacowania. Dlatego też należy poszukiwać różnych możliwości dalszego wsparcia i finansowania wydatków wywołanych przez wojnę, także związanych z kryzysem uchodźczym, nie tylko na Ukrainie ale też w państwach ch cz. Także Rosja musi ponieść koszt odbudowy Ukrainy, dlatego Polska popiera wykorzystanie skonfiskowanych rosyjskich aktywów do tego celu.

Odbudowa gospodarcza i wdrażanie RRF

Ministrowie zapoznali się ze stanem wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), w tym z jego wykorzystaniem na potrzeby realizacji planu REPowerEU. Plan ten ma służyć uniezależnieniu się Europy od rosyjskich paliw kopalnych na długo przed 2030 r. Polska popiera te cele, ale podkreśla potrzebę ustanowienia odpowiedniego klucza alokacji, który będzie odpowiadał wyzwaniom związanym z kryzysem energetycznym wywołanym agresją Rosji na Ukrainę i zapewnieniem sprawiedliwej transformacji.

inne kwestie

Rada przyjęła decyzję o wprowadzeniu w Chorwacji euro od stycznia 2023 i rozporządzenie w sprawie kursu konwersji chorwackiej kuny na euro. Para wynik pozytywnej oceny realizacji kryteriów konwergencji przeprowadzonej przez Komisję Europejską i Europejski Bank Centralny.

Rada zatwierdziła także konkluzje w sprawie pogłębionych przeglądów w ramach procedury nierównowag makroekonomicznych i w sprawie raportu stabilności fiskalnej 2021. Taki raport jest przedstawiany co 3 lata i zawiera analizę stabilności fiskalnej państw członkowskich UE w krótkim, średnim i długim okresie.

Ministrowie przyjęli również wytyczne na spotkanie G20 ministrów finansów i prezesów banków centralnych, które odbędzie się 15-16 lipca br.

OSI MIL