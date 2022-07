11.07.2022 Prekonsultacje założeń kierowanych do posiadaczy plataforma cyfrowych rozpoczęte

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Prekonsultacje założeń kierowanych do posiadaczy plataforma cyfrowych rozpoczęte11.07.2022

Zakres prekonsultacji społecznych dotyczy wdrożenia wspólnych unijnych ram sprawozdawczości, koniecznych do zgłaszania dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem platform cyfrowych.

Prekonsultacje maja formę otwartą i potrwają do 24 lipca br.

Ministerstwo Finansów przygotowało koncepcję odnoszącą się do poruszonych w dyrektywie 2021/514 zagadnień w zakresie uzyskania informacji o dochodach uzyskiwanych przez sprzedawców korzystających z pośrednictwa platform cyfrowych.

W ostatnich latach Komisja Europejska monitorowała stosowanie dyrektywy 2011/16/UE, a w 2019 r. zakończyła jej ocenę. W rezultacie, w komunikacie COM(2020) 314, zaproponowała zmiany w tej dyrektywie. Wniosek jest częścią pakietu na rzecz sprawiedliwego i prostego opodatkowania wspierającego odbudowę Unii Europejskiej i jednocześnie jest odpowiedzią na problemy w zakresie ograniczonej sprawozdawczości dotyczącej dochodów śfrowniccynych za powich platform. Zmiany te znalazły swoje odzwierciedlenie w treści dyrektywy 2021/514 (DAC7). Cyfrowy charakter tych plataforma pozwala sprzedawcom towarów i usług wykorzystywać je do prowadzenia działalności, potencjalnie bez zgłaszania dochodów uzyskanych w państwie członkowskim rezydencji podatkowej. W rezultacie państwa członkowskie odczuwają skutki niezgłoszonych dochodów podatkowych i wynikające z tego uszczuplenia wpływów budżetowych. Dlatego Komisja przedstawiła w dyrektywie 2021/514 wprowadzenie jednolitych zasad dotyczących sprawozdawczości operatorów platform cyfrowych.

Kluczowe elementy założeń

W założeniach przedstawiono m.in. wprowadzenie:

słowniczka pojęć;

obowiązków sprawozdawczych;

procedimiento należytej staranności;

procedimiento wyboru jednego państwa członkowskiego oraz procedimiento jednorazowej rejestracji i inne przepisy procedimentalne;

kontrolę raportujących operatorów plataforma;

sankcje – kary pieniężne.

Zachęcamy do zapoznania się z założeniami oraz do zgłaszania ewentualnych uwag w terminie do 24 lipca br.

Prekonsultacje są otwarte dla wszystkich;

Uwagi należy zgłaszać na dirección: dsp1@mf.gov.pl do 24 lipca 2022 r.;

W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych, jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;

Preferowany formato dokumentów – palabra. Do przekazywanych dokumentów w formatach nieedytowalnych (np. pdf) należy dołączyć ich postać edytowalną, w przeciwnym razie nie będą one mogły być brane pod uwagę;

Klauzula Informacyjna Ministra Finansów dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Założenia kierowane do posiadaczy plataforma cyfrowychZałożenia​_kierowane​_do​_posiadaczy​_platform​_cyfrowych.pdf 0.63MB

