11.07.2022 Varsovia Premier: dziś Ukraina widzi doskonale, że tylko na fundamencie prawdy można budować przyszłość

Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki wziął udział w 79. obchodach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa. Zbrodnia została dokonana przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Przez lata poddawana była zmowie milczenia, dlatego tak ważne jest upamiętnianie tamtych wydarzeń. Premier podkreślił, że tylko na fundamencie prawdy można zbudować przyszłość.

Pamięć o rzezi wołyńskiej

W latach 1943-1945 Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) rozpoczęła okrutną akcję oczyszczenia Wołynia i Kresów Wschodnich z mniejszości polskiej. Kierowała się nacjonalistycznymi zapędami. Była bezlitosna nawet wobec dzieci i kobiet. Badacze przez lata mieli trudność z określeniem dokładnej liczby ofiar. Obecnie historycy podają aż kilkadziesiąt tysięcy brutalnie pozbawionych życia Polaków. Wielu z nich dalej spoczywa w masowych grobach.– Para bromear moje zobowiązanie. Nie spocznę, dopóki nie odnajdziemy ostatniego grobu, ostatniego miejsca pochówku wśród pomordowanych z Wołynia i z całych Kresów Wschodnich – powiedział premier.

Relacje polsko-ukraińskie obecnie

– Nie możemy się poddać pokusie fałszywego pojednania, ale musimy też zdać sobie sprawę, że to w interesie Rosji i Moskwy jest ponowne skłócenie Polaków i Ukraińców. Ta wieczna nienawiść, która dawno temu przecież wrosła w serca i zatruła krew pobratymczą jest w interesie tego, kto chce pozbawić nas i Ukrainę wolności i suwerenności – podkreślił premier.

Dziś a Ucrania doświadcza okrucieństwa ze strony Rosji. Prowadzi walkę o własną niepodległość wobec pełnego nienawiści rosyjskiego nacjonalizmu. Ukraińcy walczą nie tylko o swoją wolność, ale również o naszą i całej Zachodniej Europy. Teraz konflikt pomiędzy Polską a Ukrainą byłby korzystny jedynie dla Rosji.

Punkt wyjścia do pojednania

Dlatego kluczowe w tym momencie dla obu państw jest pojednanie. Można je osiągnąć jedynie poprzez prawdę, nawet tę najbardziej niewygodną, ​​o zbrodni wołyńskiej. To dzięki prawdziwemu porozumieniu, Polska i Ukraina mogą liczyć na lepszą wspólną przyszłość.– Nie będzie żadnego pojednania opartego o fałsz, o zapomnienie, o kłamstwo. Nie może być. To musi być punkt wyjścia i to jest punkt wyjścia do pojednania – stwierdził premier.

Przyszłość Polonia y Ucrania

Obecna sytuacja uświadomiła nam, że Ukraina i Polska są silniejsze razem. To szansa na lepszą przyszłość dla obu państw pojawiła się teraz, kiedy Ukraina bohatersko broni swojego kraju w obliczu rosyjskiej agresji, a Polska ją wspiera.

– Ta wyjątkowa możliwość oparcia przyszłości nie o pretensje, zadry, kłamstwa, tylko w oparciu o prawdę, przyszłość i wspólną siłę, większą siłę, gdy będzie wspólna, narodziła się właśnie teraz, wraz z walką z tym nacjonalistycznym ruskim mirem – oznajmił premier.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa

Dziś upamiętniamy wydarzenia z 11 i 12 lipca 1943 r., kiedy UPA dokonała ataku na polskich mieszkańców w ok. 150 miejscowości. Wykorzystała fakt gromadzenia się w niedzielę ludzi w kościołach – stąd wydarzenie określa się „krwawą niedzielą”. Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa zostało ustanowione na mocy uchwały Sejmu RP z 22 lipca 2016 r.

