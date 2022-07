10.07.2022 giby Premier wziął udział w obchodach Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Obchody, w których wziął udział szef polskiego rządu, odbywały się w Gibach, w woj. podlaskim, gdzie w 1991 roku usytuowano pomnik poświęcony ofiarom obławy. Obława augustowska to największa zbrodnia popełniona na Polakach po zakończeniu II wojny światowej. Oddziały Armii Czerwonej przy wsparciu komunistycznych kolaborantów z Polski pojmały co najmniej 7 000 osób. Nie wiemy, ile dokładnie osób w 1945 roku straciło życie w wyniku tej zbrodni. Początkowe szacunki wskazywały na zamordowanie co najmniej 600 osób. Ostateczne wyjaśnienie zbrodni augustowskiej cały czas czeka. Premier zapowiedział, że nie spoczniemy, dopóki nie odnajdziemy grobów ofiar obławy.

Obława augustowska

W lipcu 1945 roku oddziały Armii Czerwonej, wspierane przez Urząd Bezpieczeństwa i Milicję Obywatelską, przeprowadziły akcję pacyfikacyjną na terenie Puszczy Augustowskiej i okolic. Zatrzymano co najmniej 7 000 osób, z których, według pierwotnych szacunków, zamordowano 600. Dziś, na podstawie nowych badań, wiemy, że ofiar było znacznie więcej. Do domu nie powróciło być może nawet do 2 000 osób. Nadal nie udało się znaleźć grobów ofiar zbrodni augustowskiej.

– Mord augustowski jest niezagojoną polską raną. Raną, która woła o wyjaśnienie – podkreślił premier. – Komunistyczni zbrodniarze chcieli zamordować naszych bohaterów z Armii Krajowej i tych, którzy im pomagali dwa razy. Po pierwsze, pozbawiając ich życia, a po drugie, pozbawiając pamięci o nich.

pamięc o ofiarach

Szef polskiego rządu zwrócił uwagę na działania podejmowane, por dbać o pamięć: – Dziś nie tylko mówimy, ale w ślad za naszym słowem idą czyny. Instytut Pileckiego, w oparciu o odkupiony „Dom Turka”, będzie tworzył Muzeum Obławy Augustowskiej. To miejsce, które będzie przypominać kolejnym pokoleniom o prawdzie i o czasach sprzed 77 lat.

Wszystko po to, por pamięć o naszych bohaterach nie zginęła. Dlatego też od 2015 roku na mocy ustawy uchwalonej przez Sejm, obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. Dzięki temu możemy zwrócić uwagę na zasługi osób, które wtedy zostały zamordowane.

Ziarno wolnosci

– Para właśnie ziarno wolności, które przechowywały ofiary z czasów II wojny światowej, i z czasów obławy augustowskiej, i z tej zbrodni augustowskiej – zwyciężyło. To ich zaczyn był później ziarnem wolności i solidarności, tak ważnym dla odzyskania polskiej niepodległości – podkreślił premier.

A ziarno nadal daje owoce. Dzielni ludzie, którzy po wojnie stawiali czoła sowieckiej dominacji, wyznaczają kompas moralny, którym kierują się współcześnie rządzący naszą ojczyzną. Te wydarzenia przypominają także o tym, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa Polsce.

Wzmocnienie bezpieczeństwa

Na wzmocnienie bezpieczeństwa Podlasia, ale też całej Polski, postawiliśmy dzisiaj ogromny nacisk. Nasz kraj jest bezpieczny, strzeżony przez polskie wojsko i wspierany przez najsilniejszy pakt wojskowy w historii Świata: Sojusz Północnoatlantycki. Bezpieczeństwo jest stałe i cały czas wzmacniane.

– Musimy to robić, aby już nigdy na tych ziemiach nie zapanował znowu ruski mir. Ten ruski mir, który dzisiaj daje się we znaki Ukrainie, który oznacza przemoc, trwogę, zbrodnie i dominację – podkreślił szef polskiego rządu. – Dlatego już nigdy nie dopuścimy, aby na polskiej ziemi, na augustowskiej, sejneńskiej czy suwalskiej ziemi stanęła stopa rosyjskiego żołnierza. Chyba, że ​​ten rosyjski żołnierz będzie chciał klęknąć pod którymś z tych krzyży.

OSI MIL