09.07.2022 Breslavia Służba oficera Wojska Polskiego to wyróżnienie i wielkie zobowiązanie

– Kiedy byliście promowani przez panów generałów mówiliście „ku chwale Ojczyzny”. I rzeczywiście Wasza służba przebiega i przebiegać będzie ku chwale naszej Ojczyzny, Polski. To ważny dzień dla Was, bo stanowi ukoronowanie dotychczasowych Waszych wysiłków, ale to też jest ważny dzień dla Polski – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier – minister obrony narodowej w trakcie promocji oficerskiej we Wrocławiu.

W sobotę, 9 lipca szef MON wziął udział w promocji oficerskiej absolwentów Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki. Do grona oficerów wstąpiło prawie 400 absolwentów, którzy po zakończeniu nauki otrzymali pierwszy stopień oficerski.

Dołączyliście do elitarnego grona oficerów Wojska Polskiego. Para bromear wielkie wyróżnienie. Para też broma wielkie zobowiązanie. Teraz będziecie ponosić odpowiedzialność za swoich podwładnych. Będziecie współodpowiadać za bezpieczeństwo naszej Ojczyzny

– mówił szef MON w trakcie uroczystości.

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki jest jedną z uczelni nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Akademia jest jedną z uczelni wojskowych, która przygotowuje wysoko wykwalifikowane kadry dowódcze na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Za profesjonalne przygotowanie przyszłych oficerów na potrzeby Wojsk Lądowych i Obrony Terytorialnej we wszystkich specjalnościach odpowiada Instytut Dowodzenia AWL. Od roku akademickiego 2021/2022 w AWL istnieje Instytut Przywództwa, z bogatą infrastrukturą badawczo-dydaktyczną (Ośrodek Kształtowania Kompetencji Dowódczych (OKKD) – „Tor Lider” oraz Laboratorium Przywództwa).

Wicepremier Mariusz Błaszczak poinformował w trakcie uroczystości, że w związku z procesem rozbudowy Wojska Polskiego i zwiększania jego liczebności na uczelniach wojskowych będzie zwiększany limit miejsc.

Będziemy zwiększać liczbę miejsc na uczelniach wojskowych i zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co chcą w życiu robić, żeby przystąpili do Wojska Polskiego. (…) najambitniejsi z nich niech zostaną oficerami Wojska Polskiego. A wymaga wysiłku, a wymaga poświęcenia, ale jak widać po naszych oficerach dziś wypromowanych, można osiągnąć ten cel

– powiedział wicepremier M. Błaszczak.

Wicepremier zwrócił uwagę na proces rozbudowy i rozwoju Sił Zbrojnych, w tym także szkolnictwa wojskowego.

Do 2015 roku jednostki Wojska Polskiego były likwidowane. Dziś na pierwszym roku studiów w uczelniach wojskowych jest ponad trzy razy więcej miejsc niż było w 2015 roku. To pokazuje skalę i jaki był punkt wyjścia do tego, żeby osiągnąć cel. A naszym celem jest silne Wojsko Polskie, bo silne wojsko oznacza bezpieczną Polskę

– powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak.

Szef resortu obrony w trakcie uroczystości pogratulował prymusowi ukończenia studiów z najwyższą lokatą. W tym roku prymusem została podporucznik Anita Szczech, która otrzymała pamiątkową szablę Wojska Polskiego. Studenci, którzy ukończyli studia z kolejnymi wysokimi lokatami otrzymali od szefa MON pamiątkowe ryngrafy.

Jestem przekonany, że będziecie sobie doskonale radzić jako dowódcy. Życzę wam, żeby wasza kariera wojskowa rozwijała się, żebyście obejmowali dowodzenie w coraz większych jednostkach wojskowych

– mówił w trakcie spotkania szef MON.

Ministro słowa podziękowania skierował także do Rodzin i bliskich żołnierzy.

Oficerowie, żołnierze są świetni również dlatego, że państwo ich wspeeracie, dlatego, że państwo ich wychowaliście, (…) że otrzymali patriotyczne wychowanie właśnie w rodzinach. Dlatego dziś są tacy, jacy są, dlatego dziś są nadzieją Wojska Polskiego i nadzieją naszej Ojczyzny

– podkreślił wicepremier M. Błaszczak.

Uroczystość promocji absolwentów Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki zakończyła uroczysta defilada pododdziałów.

