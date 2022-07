08.07.2022 Wsparcie dla kredytobiorców czeka już tylko na podpis Prezydenta

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Kredytobiorcy hipoteczni, którzy zaciągnęli kredyty w złotych polskich na własny cel mieszkaniowy już od sierpnia br. korzystać będą mogli z tzw. wakacji kredytowych.

Łącznie wolno im będzie przesunąć płatność aż 8 rat kredytowych.

Kredytobiorcy będą też mogli korzystać ze zwiększonej puli środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. W tym roku na ten cel przewidziane zostanie aż 2 mld zł.

To realna pomoc dla polskich rodzin w spłacie kredytów hipotecznych.

7 labios br. Sejm przyjął ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom zawierającą przepisy o wsparciu kredytobiorców. Ustawa wydłuża również działanie tarcz antyinflacyjnych, które obowiązywać będą do 31 października 2022 r.

Przyjęte rozwiązania polegają między innymi na wprowadzeniu tzw. „wakacji kredytowych”. Maksymalny planowany termin zawieszenia wykonania umowy będzie wynosił 2 miesiące w każdym z dwóch ostatnich kwartałów 2022 r. oraz 1 miesiąc w każdym kwartale 2023 r. – w sumie 8 miesięcy wakacji kredytowych w roku 2022 i 2023. Zawieszenie będzie dotyczyło kredytów w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska

– wskazuje ministro finansów Magdalena Rzeczkowska.

Ponadto środki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zwiększą się z 600 mln zł do 2 mld zł. Dzięki przyjętym rozwiązaniom możemy realnie pomóc obywatelom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Pandemia i wojna w Ukrainie spowodowały znaczny wzrost inflacji a wysokie stopy procentowe wpłynęły na zwiększenie rat kredytów. Dlatego wprowadzamy instrumenty, które pomogą Polakom

– dodaje ministro Rzeczkowska.

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe to nawet 8 miesięcy bez spłaty rat:

po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r. (desde 1 sierpnia 2022 r.)

po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r.

Para rozwiązanie dla osób posiadających kredyty hipoteczne w złotych polskich, które zaciągnęły kredyt na własny cel mieszkaniowy.

Z wakacji kredytowych skorzystać będzie można niezależnie od daty udzielenia kredytu hipotecznego. Od początku projektowania tych przepisów intencją Rządu i ustawodawcy było, aby nie różnicować sytuacji konsumenta w zależności od tego czy umowa kredytu hipotecznego została zawarta przed, czy po 22 lipca 2017 r.

Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek. Jedyne opłaty, jakie mogą się w tym czasie pojawić to opłaty ubezpieczeniowe.

Dodatkowe środki na wsparcie kredytobiorców

Przyjęta ustawa zakłada też wzrost środków przeznaczonych na dopłaty z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Zgodnie z nią budżet funduszu już w 2022 r. zwiększy się o 1,4 mld zł i wyniesie w sumie ponad 2 mld zł. Dzięki temu będzie mógł zaoferować wsparcie jeszcze większej liczbie kredytobiorców hipotecznych. Dodatkowo złożenie wniosku o wsparcie z funduszu będzie możliwe także online. Z dopłat z FWK mogą już dziś korzystać zarówno kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty w walucie polskiej jak i obcej.

Maksymalne wsparcie z FWK wynosi 2 tys. zł i może być wypłacane nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie 72 tys. EUR Wsparcie ma charakter zwrotny. Spłata rozpoczyna się po 2 latach od wypłaty ostatniej dopłaty i następuje w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Część wsparcia może zostać umorzona. Warunkiem umorzenia jest terminowa spłata pierwszych 100 rat pożyczki z FWK. Przy maksymalnej kwocie wsparcia (2 tys. zł przez 36 miesięcy) po terminowej spłacie 100 rat (50 tys. zł) kolejne 44 raty wynoszące 22 tys. zł zostaną umorzone.

Nowy wskaźnik zamiast WIBOR-u

Przyjęta ustawa przewiduje też prace nad procesem wyznaczenia zamiennika za WIBOR. Proces ten zostanie uregulowany ustawowo. Pozwoli na to procedura zainicjowana przez Komisję Nadzoru Finansowego we współpracy z Komitetem Stabilności Finansowej, która doprowadzi do zaproponowania nowego wskaźnika w uzgodnieniu. Finalnie minister właściwy do spraw instytucji finansowych będzie mógł określić zamiennik w drodze rozporządzenia.

