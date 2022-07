08.07.2022 Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z Radą ds. COVID-19

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z Radą ds. COVID-1908.07.2022

Szef polskiego rządu spotkał się z zespołem ekspertów z Rady ds. COVID-19. Uczestnicy spotkania omawiali aktualną sytuację epidemiazną. Na podstawie przedstawionych analiz rozmawiali także o potencjalnych scenariuszach związanych z koronawirusem, które mogą zaistnieć jesienią. Wśród tematów były także mechanizmy przygotowawcze, które można wdrożyć w naszym kraju.

Monitorowanie sytuacji epidemiaznej

Sytuacja w naszym kraju w kontekście COVID-19 wymaga monitorowania. Wysoki poziom szczepień i przechorowania znajduje odzwierciedlenie w badaniach, które potwierdzają wysoką odporność Polaków.

Na tym etapie nie planujemy wdrażać dodatkowych restrykcji. Liczba hospitalizacji to przyjęty wstępnie przez Radę wskaźnik: poniżej 5 tys. hospitalizacji w skali kraju nie będą wdrażane ogólnopolskie obostrzenia. Kwestie związane z liczbą zakażeń i przebiegiem choroby są stale monitorowane, tak by przeciwdziałanie COVID-19 było jak najszybsze i jak najskuteczniejsze.

Dbaj o siebie i bliskich

Pamiętaj, że nadal możesz bezpłatnie zrobić test antygenowy. Lekarz skieruje Cię na badanie, jeśli:

miałeś/aś kontakt z chorym,

masz objawy koronawirusa np. gorączka, kaszel, utrata smaku lub węchu.

Warto dbać także o zachowanie dystansu, regularne wietrzenie pomieszczeń i dezynfekcję dłoni – szczególnie jeśli masz obniżoną odporność. Rada rekomenduje seniorom stosowanie maseczek, które ograniczają rozprzestrzenianie się wirusa.

Rada ds. COVID-19

Rada jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. W jej skład wchodzą specjaliści z różnych dziedzin medycyny, nauk społeczno-ekonomicznych, a także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz innych instytucji. Członkowie Rady regularnie obradują, a ich stanowiska są publikowane na stronie www.gov.pl/koronawirus.

Do głównych zadań Rady ds. COVID-19 należy dokonywanie analiz bieżącej sytuacji zdrowotnej, ale także gospodarczej i społecznej w kraju. Rada prezentuje również propozycje działań dotyczące walki z pandemią.

