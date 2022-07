08.07.2022 Premier Mateusz Morawiecki: Pomagamy modernizować drogi lokalne dzięki naprawie finansów publicznych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki: Pomagamy modernizować drogi lokalne dzięki naprawie finansów publicznych08.07.2022

Rząd wspiera samorządy w realizacji inwestycji na drogach lokalnych. W latach 2019-2022 dofinansowaliśmy ponad 16,5 tys. kilometrów takich dróg. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził przebudowaną drogę powiatową Grabnik- Grabówek- Jastrząbka- Gaczyska, na którą 80 proc. środków przeznaczył Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Wzrost środków na modernizację dróg samorządowych

„Kiedy przejmowaliśmy stery rządów, to program rozwoju dróg w powiatach i gminach był bardzo skromny. Średniorocznie było a 500-600 mln zł” – zaznaczył primer ministro Mateusz Morawiecki. „Dziś to jest co najmniej pięciokrotnie więcej w jednym roku, a niekiedy dziesięciokrotnie więcej – dodał. Jak wyjaśnił szef rządu, budowa i remont dróg był możliwy dzięki naprawie finansów publicznych.

Obecnie Sejm zajmuje się rządowym projektem nowelizacji ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki noweli, na drogi samorządowe ma trafić dodatkowo ponad 2 mld zł. 1 mld zostanie przeznaczony dla samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich na inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo pieszych czy rowerzystów. Zbudowane zostaną dodatkowe przejścia dla pieszych, chodniki i ścieżki rowerowe. Kolejny 1 mld zostanie przeznaczony dla samorządów na małe remonty oraz poprawę nawierzchni dróg.

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2545W m. Grabnik- Grabówek- Jastrząbka- Gaczyska

Przebudowanych zostało 22 kilometry drogi. Powstała jezdnia z nawierzchnią bitumiczną o szerokości 6 metrów. Utwardzono także pobocza, a w niektórych miejscach zbudowano chodniki dla pieszych. Wykonane zostały również oznaczenia pionowe i przejścia dla pieszych.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 28,8 mln zł, z czego 80 proc. a środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Fundusz wspiera samorządy, które realizują inwestycje na drogach lokalnych. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu samorządowym, stanowiącej ważny element funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

RFRD ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

W latach 2019-2022 rząd dofinansował ponad 12 tys. inwestycji na drogach lokalnych. A ponad 16,5 tys. kilometrów takich dróg.

