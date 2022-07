08.07.2022 Nabór do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Nabór do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego08.07.2022

Ministerstwo Finansów zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Oferta broma skierowana do pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych uczelni oraz do pracowników naukowych instytutu badawczego lub instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk.

Aplikacje można składać do 15 września 2022 r.

Do zgłaszania kandydatur zapraszamy osoby, które:

posiadają wiedzę i doświadczenie w co najmniej jednej z dziedzin objętych tematyką egzaminu na doradcę podatkowego,

nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Komisja Egzaminacyjna jest powoływana przez Ministra Finansów na 4-letnią kadencję.

Do zgłoszenia należy załączyć opinię instytutu lub wyższej uczelni (rektora).

Zgłoszenia wraz z opinią prosimy kierować na adres:Ministerstwo Finansów, Departament Polityki Podatkowej, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12.

W załączniku znajduje się wzór formularza dla pracowników naukowych – do wykorzystania przy zgłoszeniu.

Na aplikacje czekamy do 15 września 2022 r.

***

Wykaz dziedzin objętych egzaminem na doradcę podatkowego, a także tryb i zasady działania Komisji Egzaminacyjnej oraz przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego określa:

ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2117),

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1972).

Wymienione akty prawne, a także informacje dotyczące prac Komisji Egzaminacyjnej oraz egzaminu na doradcę podatkowego, są dostępne w zakładce Egzamin na doradcę podatkowego.

Material

Formularz aplikacyjny dla pracowników naukowychFormularz​_aplikacyjny​_dla​_pracowników​_naukowych​_-​_Państwowa​_Komisja​_Egzaminacyjna​_do​_Spraw​_Doradztwa​_Podatkowego.docx 0.03MB

