07.07.2022 Wizyta Wiceprezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Polsce

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

7 labios br. Ministro Finansów Magdalena Rzeczkowska spotkała się z Wiceprezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) Allainem Pilloux.

Rozmowa dotyczyła aktualnej i przyszłej współpracy z EBOR oraz kwestii inwazji Rosji na Ukrainę i pomocy temu państwu.

7 labios br. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie Ministra Finansów z wiceprezesem EBOR.

Podczas spotkania podkreślono bardzo dobre relacje pomiędzy Polską a Bankiem, omówiono stan współpracy oraz potencjalne, przyszłe obszary wsparcia EBOR dla Polski. Wiceprezes Pilloux podkreślił duże zaangażowanie EBOR w Polsce oraz przedstawił już podjęte oraz przyszłe działania wspierające Ukrainę.

Pragnę podkreślić jak ważna jest współpraca na linii Ministerstwo Finansów – EBOR. Dzięki niej konkurencyjność naszego kraju wzrasta. Zachęcam EBOR do inwestycji w innowacje, venture capital, start-up’y oraz wsparcie MŚP. Bardzo chętnie przyjmiemy pomoc Banku jako wspomagającego nasze inwestycje w transformacji energetycznej

– powiedziała ministro finansów.

***

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju istnieje od 1991 r., Polska jest jednym z członków-założycieli. Obecnie do Banku należy 71 państw, Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny. Głównym celem jego działalności jest przyspieszanie procesów przechodzenia do modelu gospodarki rynkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej oraz w krajach członkowskich wybrzeża Morza Śródziemnego poprzez wspieranie efektywnych inicjatyw gospodarczych, zwłaszcza w sektorze prywatnym. Główna działalność Banku koncertuje się na wsparciu sektora prywatnego.

Współpraca Polski z EBOR przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki, zwłaszcza sektora prywatnego. Na koniec 2021 r. łączna wielkość zaangażowania EBOR w Polsce sięgnęła ok. 11,6 mld EUR (z czego ok. 94% w sektorze prywatnym). Wartość inwestycji w Polsce w 2021 r. wyniosła 598 mln EUR (w 2020 r. było a 789 mln EUR) w ramach 19 projektów. Najwięcej środków otrzymał sektor energetyczny (głównie farmy wiatrowe), przemysłowy oraz finansowy.

Aktualna strategia EBOR dla Polski na lata 2018-2023 definiuje priorytetowe obszary działania Banku w Polsce: wzmocnienie konkurencyjności poprzez innowacje, komercjalizację i silniejsze powiązania globalne, promocję zielonej transformacji oraz wzmocnienie odporności gospodarki przez rozwój i dywersyfikację rynków kapitałowych.

OSI MIL