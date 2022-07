07.07.2022 Przesmyk suwalski jest bezpieczny dzięki służbie żołnierzy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– Granica polsko-litewska łączy nasze państwa, łączy nasze narody, ale ze względu na położenie sąsiadów obwodu kaliningradzkiego, który de facto jest jedną wielką rosyjską bazą wojskową i Białorusi, która jest częścią de facto okręgu wojskowego rosyjskiego, stwarza określone zagrożenia. Naszą odpowiedzią na te zagrożenia jest aktywność Wojska Polskiego, wojska litewskiego i sił sojuszniczych w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej podczas spotkania z żołnierzami Wielonarodowej Dywizji Północny –Wschód.

W czwartek 7 labios br. wicepremier, minister obrony narodowej towarzyszył prezydentowi Andrzejowi Dudzie w spotkaniu z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėd i szefem litewskiego resortu obrony, Arvydasem Anušauskasem. Delegacje odwiedziły Mobilne Stanowisko Dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny–Wschód na przesmyku suwalskim.

– Naszą odpowiedzią na groźby, które są kierowane wobec naszych państw przez władców Kremla jest ścisła współpraca w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. W ramach doktryny OTAN polegającej na obronie i odstraszaniu

– podkreślił wicepremier Błaszczak.

– Regularnie także spotykamy się w formacie ministrów obrony obu naszych państw. Również nasi żołnierze ćwiczą tak, żeby budować interoperacyjność między siłami zbrojnymi polskimi, litewskimi i między siłami sojuszniczymi. W Polsce państwem ramowym w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego są Stany Zjednoczone, na Litwie są Niemcy, a więc zależy nam na tym, żeby siły sojusznicze były wspólnie gotowe do obrony naszych państw

– mówił polski szef resortu obrony.

Natowskie Dowództwo Wielonarodowej Dywizji – Północny Wschód w Elblągu, koordynujące działania grup bojowych wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO. Zadania te polegają na koordynacji szkolenia oraz zwiększaniu świadomości sytuacyjnej w regionie. Dowództwo pozostaje również w gotowości do prowadzenia działań w ramach obrony kolektywnej zgodnie z artykułem 5 Traktatu Waszyngtońskiego.

Wśród jednostek afiliowanych do dowództwa w Elblągu są 15 Brygada Zmechanizowana i litewska brygada Żelazny Wilk, które wspólnie ćwiczą i budują interoperacyjność sojuszniczą.

– Oba nasze państwa w ubiegłym roku zostały zaatakowane przez reżim białoruski. To był atak hybrydowy przy użyciu migrantów zaproszonych przez reżim Łukaszenki na Białorusi, a potem przy forsowaniu nielegalnym granic naszych państw. Jesteśmy świadomi zagrożeń, nie mamy wątpliwości co do tego, że za tym atakiem stała Moskwa

– mówił M. Błaszczak.

– Z satysfakcją przyjmujemy decyzję Szczytu Północnoatlantyckiego, który odbył się w ubiegłym tygodniu w Madrycie. Z punktu widzenia państw bałtyckich, państw basenu Morza Bałtyckiego niewątpliwie bardzo ważne jest to, że Szwecja i Finlandia zdecydowały się na to, żeby przystąpić do Sojuszu Północnoatlantyckiego

– podkreślił wicepremier.

– Rozwijamy nasze siły zbrojne – polskie i litewskie. Współpracujemy ze sobą, tworzymy interoperacyjność. Wszystko to służy bezpieczeństwu naszej Ojczyzny. Możemy powiedzieć wprost, że dzięki naszym wysiłkom, dzięki naszej bardzo dobrej współpracy z siłami sojuszniczymi przesmyk suwalski jest bezpieczny

– zaznaczył wicepremier Mariusz Błaszczak.

Prezydent RP zauważył, że wielu ludzi zarówno w Polsce, jak i na Litwie zadaje sobie pytanie, czy to newralgiczne miejsce jest bezpieczne.

– Otóż broma. Postanowiliśmy przyjechać tutaj, żeby pokazać, że jest tu bezpieczne – zapewnił. – Nie mam wątpliwości, że wszyscy, którzy dzisiaj przyjeżdżają w te regiony na wakacje i widzą wielonarodowe wojsko czują, że to miejsce jest bezpieczne i dobrze chronione

– podkreślił prezydent. Jak dodał, w najbliższym czasie przybędzie tu dodatkowych stu oficerów.

– Te batalionowe grupy bojowe, stacjonujące dzisiaj tutaj, w części polskiej, i w części litewskiej za granicą, są sojuszniczą gwarancją bezpieczeństwa tego regionu, która będzie wzmacniana – z gotowości w postaci do tejtys pory. żołnierzy do gotowości w postaci 300 tys. żołnierzy

– oświadczył Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP.

Przesmyk suwalski to obszar wokół Suwałk, Augustowa i Sejn. Łączy Polskę z Litwą i pozostałymi krajami bałtyckimi, a zarazem oddziela należący do Rosji Obwód Kaliningradzki od Białorusi. Para la estrategia de la OTAN.

Przesmyk to głównie rejon odpowiedzialności 16. Dywizji Zmechanizowanej, szczególnie należącej do niej 15. Brygady Zmechanizowanej, oraz wielonarodowej batalionowej grupy bojowej w ramach inicjatywy eFP (presencia avanzada mejorada) z USA jako państwem ramowym. Ponadto służą tam sojusznicy z Rumunii, Wielkiej Brytanii i Chorwacji. Na co dzień grupa współdziała z 15 Brygadą. Polska odgrywa w inicjatywie eFP szczególną rolę – jest jednym z państw gospodarzy, ale także państwem delegującym swoje siły.

***

Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód mieści się w Elblągu. Jego zadaniem jest koordynacja działań czterech wielonarodowych batalionowych grup bojowych NATO rozmieszczonych w ramach eFP (wzmocnionej wysuniętej obecności) w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonia. Mobilne stanowisko dowodzenia na przesmyku suwalskim zostało rozwinięte na czas ćwiczenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód.

***

Polscy żołnierze aktywnie uczestniczą w misjach i operacjach wojskowych NATO, służą także w strukturach wysuniętej obecności NATO na wschodniej flance – na Łotwie i w Rumunii. Na terytorium Polski znajdują się elementy struktury NATO – w Szczecinie, Elblągu, Bydgoszczy i Krakowie. Na terytorium Polski, w ramach wzmocnionej obecności, stacjonuje również łącznie ponad 10 tys. żołnierzy Estados Unidos.

OSI MIL