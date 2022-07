07.07.2022 #NiskiePodatki: Dwa razy wyższe wynagrodzenie dla płatników pobierających PIT

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

#NiskiePodatki: Dwa razy wyższe wynagrodzenie dla płatników pobierających PIT07.07.2022

OD 1 lipca br. wynagrodzenie płatników zwiększa się z 0,3 proc. hacer 0,6 proc. pobranego podatku.

Wyższe wynagrodzenie dotyczy tych płatników, którzy terminowo będą wpłacać zaliczki na PIT od wynagrodzeń swoich pracowników.

Podwyżka obowiązywać publicado el 31 de marzo de 2023 r.

To premia za dostosowanie systemów księgowych do nowych rozwiązań.

1 labioca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. poz. 1377).

Zgodnie z nowymi przepisami wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego PIT od pobranego przez płatnika od dochodu podlegającego opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej wynosi 0,6% kwoty tego podatku płat przikaz. Dotychczas było a 0,3% kwoty pobranego podatku. Podwyżka wynagrodzenia obowiązywać będzie w okresie desde 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wysokość wynagrodzenia płatników i inkasentów

Wysokość kwoty należnego wynagrodzenia

Przed 1 lipca 2022 r.

Od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

platnicy

0,3%

platnicy

0,3% / 06%*

inkasenci

0,1%

inkasenci

0,1%

*w przypadku poboru podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych

Zmiana rozporządzenia ma związek z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obniżającej od 1 lipca br. PIT z 17 hacer 12 proc.

Resort finansów zaproponował podwyższenie kwoty należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na PIT od wynagrodzeń pracowników z uwagi na konieczność dostosowania systemów księgowych do obniżki stawki podatku wprowadzan goku wprowadzan roejku wprowadzan. Z szacunków MF wynika, że ​​na zmianie skorzysta w sumie ok. 1,2 mln płatników zaliczek na podatek PIT

– wskazuje Marcin Lachowicz, dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów.

W pozostałych przypadkach stawki pozostaną bez zmian i wyniosą odpowiednio: – 0,3 proc. kwoty podatków innych niż określone w pkt 1 pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa; – 0,1 proc. kwoty podatków pobranych przez inkasentów na rzecz budżetu państwa.

