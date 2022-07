07.07.2022 Ksawerów Premier Mateusz Morawiecki: Polska jako specjalna strefa ekonomiczna staje się dzisiaj faktem

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki: Polska jako specjalna strefa ekonomiczna staje się dzisiaj faktem07.07.2022

W Ksawerowie powstanie duży zakład produkcyjny systemów grzewczych. Planowana wartość inwestycji a ok. 1,5 mld EUR Dzięki temu w regionie powstanie wiele nowych miejsc pracy. Podczas spotkania w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej została ogłoszona realizacja tej estratégicaznej inwestycji firmy Daikin w Polsce. To kolejny przykład dobrej współpracy z zagranicznymi inwestorami. Jak podkreślił szef polskiego rządu, świadczy to o atrakcyjności inwestycyjnej i bezpieczeństwie naszego kraju oraz o dobrych warunkach do inwestowania w Polsce.

Międzynarodowy japoński koncern Daikin Industries Ltd. otworzy nowy zakład produkcyjny pod Łodzią. Będzie to jeden z trzech największych i najnowocześniejszych zakładów Daikin na świecie. Będą w nim produkowane min. pompy ciepła i oczyszczacze powietrza w oparciu o najnowocześniejsze i ekologiczne rozwiązania. Para największa w ostatnich latach inwestycja firmy zagranicznej w Polsce i jednocześnie największa w historii Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Miejsca pracy wysokiej jakości

Bezrobocie w Polsce jest na historycznie niskim poziomie. Pod koniec czerwca stopa bezrobocia wyniosła 4,9%. Tak niskie bezrobocie ostatni raz zanotowano 32 lata temu. Nasz sukces w tym zakresie rodzi nowe pytania wśród inwestorów. Jak pozyskać nowych, wysoko wykwalifikowanych pracowników? Jednocześnie, Polska zabiega o miejsca pracy wysokiej jakości.

Dlatego wśród tematów poruszanych podczas spotkania z prezesem Daikin było także szkolnictwo zawodowe i techniczne. Premier zwrócił również uwagę, że uczelnie powinny tworzyć nowe kierunki studiów pod kątem wysoko zaawansowanych technologii.

Wsparcie dla biznesu

Przedsiębiorstwa uczą się także od siebie nawzajem. – Wokół takiej firmy jak firma DAIKIN na pewno będą powstawały inne firmy: firmy polskie, które będą uczyły się wysoko zaawansowanych technologii: zielonych, pomp ciepła, które są coraz bardziej popularne w Polsce – podkresśli polsce.

Nie byłoby to możliwe bez odpowiednich działań ze strony rządu. Wprowadziliśmy Konstytucję dla biznesu i podjęliśmy skuteczną walkę z mafiami VAT-owskimi. Uczciwe warunki gospodarowania są podstawą dla szybkiego rozwoju gospodarczego. Także nowa perspektywa unijna uwzględnia środki na to, por przyciągać inwestorów.

– Tak jak podczas pandemii nie zostawiliśmy przedsiębiorców samych sobie – dziś, kiedy mamy trudny czas walki z inflacją też nie pozostawimy przedsiębiorców i obywateli – podkreślił premier. – Staramy się na wszelkie możliwe sposoby ulżyć obywatelom, przedsiębiorcom, pracownikom w tym trudnym czasie, w którym dzisiaj przyszło nam gospodarować.

anchoo

[contenido incrustado]

Zdjęcia (6)

Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

OSI MIL