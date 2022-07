06.07.2022 Tarczyn Premier uczestniczył w otwarciu nowoczesnego oddziału dziennego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rząd dostrzega potrzebę zmian w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Dlatego kontynuuje reformy w tym obszarze. Hasta min. está bien. 650 mln zł na ośrodki terapii psychologicznej i uzależnień oraz zmiany w systemie ochrony zdrowia psychicznego. Opracowane zostały standardy organizacyjne i diagnostyczno-terapeutyczne na poszczególnych poziomach systemu. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w otwarciu nowoczesnej placówki, która otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa.

– Nie wystarczy tylko pokazać strategię. W ślad za nią powinny iść czyny. Dlatego państwo polskie przeznacza na ośrodki terapii psychologicznej ok. 650 millones EUR. Niedługo to będzie 700 mln zł – powiedział premier.

Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży

Szef rządu wskazał, że otwierany w Tarczynie ośrodek ma pomóc dzieciom i młodzieży w przełamywaniu różnych problemów czasu dzisiejszego – dorastanie w cieniu pandemii czy wojny na Ukrainie.

– Te trudne okoliczności zmuszają dzieci do akceptowania setek bodźców. Nasze dzieci przechodzą gwałtowną metamorfozę związaną z dorastaniem, ale jednocześnie wokół nich czas się zmienia gwałtownie i stawia przed nimi przeróżne wyzwania – kontynuował premier.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że państwo wspiera ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez otwieranie ośrodków i przekazywanie dodatkowych funduszy na pomoc terapeutyczną i psychologiczną.

Główne założenia reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Szczególny nacisk kładziemy na udzielanie świadczeń w środowisku pacjenta. mín. 15% świadczeń, udzielanych w poradniach, będzie realizowanych w środowisku.

Dzieci i młodzież mają możliwość korzystania ze świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych bez skierowania. Do lekarzy specjalistów kierowane będą wyłącznie osoby potrzebujące diagnozy psychiatrycznej lub terapii farmakologicznej.

Regulacje dotyczące nowych zawodów specjalistów ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, pozwolą na poprawę jakości udzielonega wsparcia.

Nowy modelo ochrony zdrowia psychicznego dla nieletnich

Nowy model systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży składa się z trzech poziomów referencyjnych:

I poziom – Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Jednym z podstawowych założeń reformy była budowa sieci ośrodków, w których pracują psycholodzy, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. Na terenie całego kraju mamy już 203 takich ośrodków. Docelow ma powstać ok. 300 plazas.

Nivel II – Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

W Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży będzie pracował lekarz psychiatra, a pacjenci wymagający intensywniejszej opieki będą mogli skorzystać ze świadczeń w ramach oddziału dziennego. Jeden taki ośrodek obejmowałby wsparciem kilka sąsiadujących ze sobą powiatów.

Nivel III – Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej

W Ośrodkach Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej pomoc znajdą pacjenci wymagający najbardziej specjalistycznej pomocy, w szczególności osoby w stanie zagrożenia życia i zdrowia, przyjmowani w trybie nagłym.

Nowy model ochrony zdrowia psychicznego został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Skuteczniejsze oddziaływania terapeutyczne na rzecz młodych pacjentów

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oferuje kompleksowe wsparcie, zarówno medyczne jak i społeczne. Pomoc otrzymuje nie tylko dziecko, ale także jego rodzina oraz grupa rówieśnicza. Placówka działa stacjonarnie, ale także w miejscu zamieszkania. Istotna jest również koordynacja usług na rzecz młodych pacjentów i ich rodzin przez wszystkie służby publiczne – ośrodki pomocy społecznej, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, lekarzy pierwszego kontaktu czy szkołę.

W odróżnieniu od leczenia szpitalnego – zakładającego czasowe odizolowanie chorej osoby – środowiskowe centrum zakłada pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Centrum jest jednym z 11 takich placówek w Polsce, uruchomionych jako pilotaż dzięki Funduszom Europejskim.

Konsultacje oraz zajęcia w nowopowstałym oddziale dziennym będą odbywały się w nowocześnie wyposażonych salach. Dla dzieci z zaburzeniami rozwoju znajdują się również w budynku: Sala Doświadczania Świata, liczne sale terapeutyczne, dydaktyczne, integracji sensorycznej.

OSI MIL