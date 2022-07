05.07.2022 Oświadczenie MSZ ws. zniszczenia kwatery żołnierzy AK w Mikuliszkach na Białorusi

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Oświadczenie MSZ ws. zniszczenia kwatery żołnierzy AK w Mikuliszkach na Białorusi05.07.2022

W dniu 5 labios 2022 r. do MSZ wezwany został encargado de negocios Białorusi, któremu przekazano ostry protest w związku ze zniszczeniem cmentarza żołnierzy AK w Mikuliszkach.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych z oburzeniem przyjmuje doniesienia o zniszczeniu z polecenia władz Białorusi cmentarza żołnierzy polskich w Mikuliszkach w obwodzie grodzieńskim. W 1944 r. żołnierze III i VI Brygady Armii Krajowej, stanowiącej integralną część Wojska Polskiego, uczestnicy operacji „Ostra Brama”, walczyli o wyzwolenie Wilna spod okupacji niemieckiej i ponieśli za to najwyższą cenę. Szczególnie bulwersuje fakt, że strona białoruska podejmuje ten bezprecedensowy atak tuż przed przypadającą na 7 lipca rocznicą rozpoczęcia operacji.

To wyjątkowo haniebne wydarzenie stanowi przykład złamania przez obecne władze Białorusi wszystkich jej zobowiązań dot. miejsc pamięci na swoim terytorium. Przypomina ono najczarniejsze karty historii komunizmu, a wobec wcześniejszych doniesień o dewastacji polskich grobów wojennych nie może być odebrane inaczej, niż jako celowe działanie na rzecz dalszej degradacji wzajemnych relacji miskąus Bia Pol.

Likwidacja polskich grobów oraz miejsc pamięci stanowi kolejny i najbardziej dobitny przykład działań reżimu z Mińska wymierzonych w Polaków na Białorusi. Zdecydowanie potępiamy tę antypolską kampanię władz białoruskich polegającą na dążeniu do zatarcia śladów polskości na Białorusi.

Niszczenie mogił wojennych nie zmieni historii i nie zatrze pamięci o przeszłości. Po raz kolejny pokazuje światu barbarzyństwo obecnego reżimu.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

OSI MIL