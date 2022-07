05.07.2022 Huta Stalowa Wola dostarczy wojsku nowoczesne systemy wieżowe zintegrowane z transporterami Rosomak

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– To już kolejna wizyta i kolejna umowa podpisana z Hutą Stalowa Wola w sprawie dostarczenia na potrzeby Wojska Polskiego nowoczesnej broni, która jest tu produkowana. Bardzo się cieszę z tego, że nowoczesne wieże, że zdalnie sterowany system wieżowy trafi na wyposażenie Wojska Polskiego. To kontrakt związany z produkcją nowoczesnej broni, zaprojektowanej w Polsce. Para bromear niezwykle ważne, żeby zamówienia, które są kierowane właśnie do polskiego przemysłu zbrojeniowego odznaczały się nowoczesnością i wysoką jakością. Chcę to bardzo mocno podkreślić, że takie są właśnie produkty Huty Stalowa Wola – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej w Hucie Stalowa Wola.

Nos wtorek, 5 lipca br. w Hucie Stalowa Wola wicepremier Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę na dostawę systemów wieżowych zintegrowanych z transporterami Rosomak.

– Bardzo często rozmawiam z żołnierzami, którzy mówią, że broń tu produkowana jest bronią o wysokiej jakości. To wieża, która została zaprojektowana i wykonana przez polski przemysł zbrojeniowy. Kontrakt opiewa na 1,7 mln zł. Przedmiotem umowy jest 70 wież, które zostaną zintegrowane z KTO Rosomak. Początkowo sądziliśmy, że pierwsze dostawy nastąpią za dwa lata, ale dziś po intensywnych konsultacjach okazało się, że Huta Stalowa Wola pierwsze egzemplarze jest w stanie dostarczyć już w przyszłym roku. Bardzo za a dziękuję, bo a bardzo dobra wiadomość

– zaznaczył na konferencji prasowej wicepremier M. Błaszczak.

Szef resortu obrony podkreślił, że modernizacja techniczna jest podstawą utrzymania przewagi Wojska Polskiego na współczesnym polu walki.

– Oprócz tego, że wieża wyposażona jest w armatę i karabin maszynowy, jest również wyposażana w podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych. A więc jest to uzbrojenie naprawdę silne, które daje przewagę Wojsku Polskiemu na polu walki. Zależy nam na tym, żeby Wojsko Polskie było wyposażone w nowoczesny sprzęt i w ten sposób odstraszało potencjalnego agresora. Jeżeli pamiętamy również o wyszkoleniu naszych żołnierzy i ich współpracy z siłami sojuszniczymi, to możemy powiedzieć, że Polska jest bezpieczna

– powiedział.

W poniedziałek 4 lipca ruszyły także wojskowe badania kwalifikacyjne Nowego Bojowego Pływającego Wozu Piechoty (NBPWP). Ich pozytywne zakończenie umożliwi rozpoczęcie procesu negocjacji w sprawie uruchomienia produkcji seryjnej i zakontraktowania dostaw BWP BORSUK dla Sił Zbrojnych RP.

– Ta wieża trafi również na BWP Borsuk, który także jest przygotowywany tu, w Hucie Stalowa Wola. W kwietniu zamówiliśmy cztery kolejne prototypu tego wozu. To właśnie tutaj powstaną nowoczesne bojowe wozy piechoty, które będą wyposażone właśnie w tę wieżę

– zaznaczył wicepremier.

Podczas wizyty w zakładach wicepremier Mariusz Błaszczak spotkał się z pracownikami Huty oraz zapoznał się z infrastrukturą zakładu produkującego sprzęt na potrzeby Wojska Polskiego.

W ramach umowy przewidziane jest pozyskanie 70 egz. zdalnie sterowanych systemów wieżowych ZSSW-30 zintegrowanych z wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych SPIKE-LR na potrzeby integracji z kołowymi transporterami opancerzonymi (KTO) ROSOMAK. Dodatkowo umowa obejmuje pakiet logistyczny obejmujący części zamienne do każdej z zamówionych wież oraz pakiet szkoleniowy dla załóg. Stronami umowy są Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję Uzbrojenia oraz konsorcjum zakładów Huta Stalowa Wola S.A, WB Electronics S.A., Rosomak S.A. oraz PGZ S.A. Dostawy zaplanowane są do 2027 r.

BWP BORSUK składa się z uniwersalnej modułowej platformy gąsienicowej (UMPG) i zdalnie sterowanego systemu wieżowego (ZSSW). Załogę stanowi 3 żołnierzy: dowódca, operador uzbrojenia oraz kierowca. Pojazd jest przeznaczony do transportu 6 żołnierzy w rejon pola walki, przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony, jak również do wsparcia pododdziałów piechoty przy wykorzystaniu broni pokładowej. Pojazd, przy wykorzystaniu pokładowego systemu uzbrojenia, posiada możliwość zwalczania piechoty, pojazdów opancerzonych, celów powietrznych oraz innych obiektów wykorzystywanych przez przeciwnika, w każdych warunkach atmosferycznych i o każdej porze.

BWP BORSUK może również współdziałać z pododdziałami czołgów. Pojazd charakteryzuje się wysoką mobilnością i zdolnością do pokonywania przeszkód terenowych, w tym przeszkód wodnych pływaniem, a także może być eksploatowany w różnych warunkach klimatycznych. Prędkość maksymalna podczas przemieszczania się po drogach utwardzanych wynosi 65 km/h, a pływania 8 km/h. Masa bojowa w wariancie podstawowym wynosi 28 ton.

