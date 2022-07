04.07.2022 Polsko-katarska współpraca na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie Mistrzostw Świata FIFA 2022

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Polsko-katarska współpraca na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie Mistrzostw Świata FIFA 202204.07.2022

W trakcie wizyty w Dosze gen. dyw. Piotra Andrzeja Błazeusza, Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, oraz gen. dyw. pila Dariusza Malinowskiego, Zastępcy Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w dniu 3 lipca br. doszło do podpisania porozumienia, które służyć ma wzmocnieniu kompetencji katarskich sił bezpieczeństwa w zakresie prowadzenia działań antyterrorystycznych.

Nastąpi to poprzez przekazanie gospodarzom dobrych praktyk, technik i doświadczeń w tym obszarze pozyskanych przez Siły Zbrojne RP min. w trakcie przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 współorganizowanych przez Polskę i Ukrainę.

Uruchomienie współdziałania w tak ważnej dziedzinie jest dla strony katarskiej szczególnie istotne w kontekście przygotowań do rozpoczynających się 21 listopada br. Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022, z udziałem polskiej reprezentacji narodowej.

Zawarcie porozumienia jest kontynuacją dotychczasowej współpracy w tym obszarze. Potwierdza to wizyta w Dosze nadinspektora Romana Kustera, Zastępcy Komendanta Głównego Policji, który 21 maja br. podpisał Wspólną Deklarację ws. Wymiany Informacji między Państwem Katar a Krajami Uczestniczącymi w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w Katarze 2022. Z kolei od 2016 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni studia realizują kadeci katarskiej Straży Ochrony Wybrzeża.

OSI MIL