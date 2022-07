03.07.2022 8000 chętnych na szkolenie w ramach zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– To rzeczywiście historyczce wydarzenie. Dziś odbywają się przysięgi kończące szkolenie podstawowe zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej. To nowa formuła służby wojskowej stworzona na podstawie ustawy o obronie Ojczyzny. Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, bo to najlepsza odpowiedź na zagrożenia, które są w otoczeniu Polski. Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Ukraina została zaatakowana przez Rosję. Zadaniem władz naszego kraju jest wzmocnienie Wojska Polskiego tak, żeby Polska przez silne wojsko skutecznie odstraszyła agresora – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej, podczas pierwszej przysięgi żołnierzy nowego rodzaju służby wojskowej – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

3 lipca w Nowym Dworze Mazowieckim pierwszą przysięgę dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyło 128 żołnierzy, którzy ukończyli 28-dniowe szkolenie podstawowe w 2. Mazowieckim Pułku Saperów w Kazuniu Nowym oraz w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. W całej Polsce w tym dniu przysięgę złożyło blisko 700 ochotników.

Do końca roku zostanie zorganizowanych jeszcze 6 terminów szkoleń dla ochotników dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Następne szkolenie rozpocznie się w poniedziałek – 4 lipca. MON i Wojsko Polskie, w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, w tym roku jest gotowe przeszkolić 15 tys. ochotników. Do Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji wpłynęło już 8000 tysięcy wniosków o szkolenie.

W trakcie uroczystości w Nowym Dworze Mazowieckim wicepremier podziękował wszystkim, którzy zdecydowali się na szkolenie wojskowe i dziś składali w całej Polsce przysięgę wojskową. Słowa podziękowania skierował także rodzinom żołnierzy, za wsparcie jakiego w czasie szkolenia udzielali swoim bliskim.

– Bardzo dziękuję tym, którzy dziś złożyli przysięgę. Wszyscy wyróżnieni, których pytałem dziś mówili, że zostają w Wojsku Polskim. Wiem, że 70% żołnierzy w skali całej Polski, którzy dziś składają przysięgę zostaną w Wojsku Polskim. To bardzo ważny i mocny sygnał jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Te 30% żołnierzy, którzy zdecydowali, że nie będą wiązać przyszłości dziś z Wojskiem Polskim tez jest ważne dla obronności naszej Ojczyzny, bo są to osoby przeszkolone

– podkreślił wicepremier M. Błaszczak.

Jak zaznaczył szef MON ze względu na zagrożenia dla bezpieczeństwa m. in. te, które obserwujemy na całej wschodniej flance NATO Wojsko Polskie musi być liczne i uzbrojone w nowoczesną broń. Mówiąc o wyposażeniu w nowoczesny sprzęt wicepremier przypomniał o dostawach sprzętu, który już wkrótce trafi do jednostek, w tym m. in. o pierwszych bateriach Patriot, dronach uderzeniowych – Bayraktar czy 32 śmigłowcach zakupionych w Świdniku.

– Wojsko Polskie musi być liczne i uzbrojone w nowoczesną broń. Musi być także silnie osadzone w strukturach NATO. Te trzy zadania realizujemy konsekwentnie, w odróżnieniu od tych, którzy rządzili Polską do 2015 roku. My nie likwidujemy jednostek wojskowych. Wręcz przeciwnie – my tworzymy nowe jednostki wojskowe, zwiększamy liczebnie wojsko. (…) Tworzymy spójny system bezpieczeństwa

– podkreślił minister M. Błaszczak.

Wśród priorytetów MON jest wyposażenie Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt i zwiększenie liczebności armii. Trwałe mechanizmy do wzrostu liczby żołnierzy zapewnia Ustawa o obronie ojczyzny (uproszczenie procesu rekrutacji, nowe rodzaje służby wojskowej, etc.). Na mocy jej zapisów zwiększa się finansowanie wojska. Celem jest zwiększenie liczebne Sił Zbrojnych RP do 300 tys. żołnierzy, w tym 250 tys. żołnierzy zawodowych oraz 50 tys. żołnierzy OT i zbudowanie nowych związków taktycznych w szczególności na wschodzie Polski.

>>> GALERIA – Pierwsza przysięga żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej***

Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową wprowadziła Ustawa o obronie ojczyzny. Po odbyciu szkolenia podstawowego ochotnicy składają przysięgę wojskową, stając się żołnierzami w stopniu szeregowego. Następnie – 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego. Ochotnik podczas służby otrzymuje uposażenie w wysokości 4560 zł (osoby do 26 roku życia zwolnione są z podatku). W trakcie służby może podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, np. zrobić prawo jazdy, uzyskać uprawnienia dla operatora maszyn czy spawacza, zrobić patente nurka oraz skoczka spadochronowego. Zyskuje również pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej. Ci, którzy nie zdecydują się po cyklu szkoleniowym kontynuować służby, przechodzą do rezerwy. Mają prawo pierwszeństwo przy zatrudnieniu np. w administracji publicznej.

Wniosek o Powołanie do Dobrowolnej ZasadniczeJ Służby Wojskowej Można Złożćć Poprzez Portal Zostanzolnierzem.Pl Osobiście W 86 Wojskowych Centnkk. Od maja działa specjalna infolinia, w godz. 8.00-22.00 pod numerem 800 180 110, gdzie codziennie (włącznie z weekendami) można uzyskać szczegółowe informacje na temat tej służby i jej warunków.

Za proces rekrutacji odpowiada Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Instytucja, która ma swoich przedstawicieli w każdym województwie, skoncentrowana jest na pozyskiwaniu żołnierzy do służby zawodowej i terytorialnej. CWCR koordynuje i nadzoruje działalność wojskowych centrów rekrutacji. Adresy i dane kontaktowe wojskowych centrów rekrutacji można sprawdzić pod adresem https://bit.ly/3GF9ISv

OSI MIL