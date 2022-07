03.07.2022 Orzysz Premier: armia jest gwarantem polskiej przyszłości, polskiego bezpieczeństwa

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki wziął udział w wojskowej odprawie na poligonie Bemowo Piskie pod Orzyszem w woj. warmińsko-mazurskim. Premier wraz z ministrem Obrony Narodowej Mariuszem Błaszczakiem spotkali się z żołnierzami wielonarodowej grupy bojowej eFP NATO. Państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego po szczycie NATO w Madrycie zadecydowały o relokacji dowództwa V Korpusu armii USA do Polski.

Wzmocnienie wschodniej flanki OTAN

Już w 2016 r. w Warszawie na szczycie NATO zadecydowano o wzmocnieniu wschodniej flanki. EFP OTAN – czyli wzmocniona Wysunięta Obecność – wzmacnia potencjał do odstraszania i obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Polska odgrywa w inicjatywie eFP szczególną rolę. Państwem ramowym eFP w Polsce są Stany Zjednoczone. Wojska sojusznicze stacjonują w okolicach Orzysza.

– Dziękuję bardzo wszystkim dowódcom wojsk amerykańskich, którzy są w Polsce. Dziękuję dowództwu wojsk brytyjskich, dowództwu wojsk rumuńskich i dowództwu wojsk chorwackich – za naszą wspólną obronę przesmyku suwalskiego i za wspólną obronę wschodniej flanki NATO – podziękowałki premier Mateusz Morawiecki.

Zwiększenie sił szybkiego reagowania w Polsce z 40 tys. hacer 300 tys. żołnierzy

Szef polskiego rządu – na zaproszenie przywódców Królestwa Danii i Niderlandów – w połowie czerwca wziął udział w spotkaniu grupy państw unijnych w Hadze. Rozmowy te były częścią przygotowań do szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie. Głównym tematem rozmów była wojna na Ukrainie. Uczestnicy spotkania dyskutowali także o wzmocnieniu flanki UE i NATO.

Najważniejsze dla Polski ustalenia Szczytu NATO w Madrycie, w którym uczestniczył prezydent Andrzej Duda i wicepremier Mariusz Błaszczak, to zgoda na przyjęcie Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Państwa NATO przyjęły nową Koncepcję Strategiczną, zgodną z naszymi postulatami oraz ogłosiły stałą obecność wysuniętego dowództwa V Korpusu armii USA w Polsce.

– Jesteśmy dzisiaj częścią najpotężniejszego sojuszu militarnego na świecie. W Madrycie NATO zakończyło swój szczyt. Były to bardzo przełomowe obrady. Były to decyzje, które bardzo mocno przysłużą się zbudowaniu jeszcze większego poziomu bezpieczeństwa dla Polski i dla wschodniej flanki NATO – podkreślił szef polskiego rządu. I dodał: – wśród tych decyzji przede wszystkim trzeba przywołać zwiększenie sił szybkiego reagowania z 40 tys. hacer 300 tys.

Modernizacja polskiego wojska

Dziś wojsko polskie zwiększa swoją obecność na przesmyku suwalskim oraz na całej naszej wschodniej granicy. Na tych terenach umacniana będzie polska armia. Rozlokowane będą tam najnowsze rodzaje broni, które pochodzą z produkcji polskiej i zagranicznej.

– Budujemy tę siłę ognia artyleryjskiego w oparciu o nasze własne zasoby, a także zasoby nabywane od naszych sojuszników. Armia nie może być reliktem przeszłości. Armia jest gwarantem polskiej przyszłości, polskiego bezpieczeństwa – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

