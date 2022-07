Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W ostatnich latach rząd wprowadził wiele korzystnych zmian podatkowych dla milionów Polaków:

Stawka podatku PIT na skali podatkowej zmniejszyła się najpierw z 18% do 17%, a od lipca 2022 roku do zaledwie 12%;

Jednocześnie rząd znacząco podniósł próg podatkowy – z 85 528 zł do 120 000 zł – powyżej którego płaci się wyższy podatek;

Równocześnie kwota wolna od podatku wzrosła blisko dziesięciokrotnie do 30 tys. EUR

Dodatkowo wprowadzony został PIT-0 dla młodych, dla powracających na stałe do Polski, dla rodzin 4+ i dla pracujących seniorów.

Zmniejszyły się także stawki podatku CIT dla małych podatników – w 2017 r. z 19% hace 15%, a w 2019 r. z 15% hacen 9%.

Dzięki tarczom antyinflacyjnym zmniejszyły się także obciążenia związane z podatkiem VAT i akcyzą.

Wprowadzone zostały także rozwiązania korzystne dla przedsiębiorców takie jak SLIM VAT czy Krajowy System e-Faktur i wiele nowoczesnych e-usług.

Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom udało się znacznie zmniejszyć lukę VAT i uszczelnić system podatkowy.

Zmiany, które od lat są realizowane w Ministerstwie Finansów, mają uczynić podatki nie tylko niższymi, ale równocześnie bardziej sprawiedliwymi i przyjaznymi w płaceniu. Sukcesywnie i skutecznie odwracamy logikę fiskalną, która funkcjonowała jeszcze w 2015 roku i powodowała, że ​​obciążenia podatkowo-składkowe osoby zarabiającej na umowie o pracę 2000 zł procentowo w stosunku do kosztów pracy były podobne jak u osoby zarabiającej 22 000 zł. Taki stan rzeczy był nie do zaakceptowania, dlatego na umowie o pracę wprowadzamy prawdziwą progresję podatkową, sukcesywnie obniżamy podatki słabiej zarabiającym, a ci zarabiający najmniej podatku PIT nie płacą wcale. Ponadto aktywnie reagujemy na niestabilną sytuację międzynarodową, wprowadzamy tarcze antyinflacyjne, chroniące szczególnie mocno najbardziej wrażliwe grupy

– mówi Artur Soboń, wiceminister finansów.

W latach 2015 – 2022 zostało wprowadzonych wiele zmian podatkowych, dzięki którym Polacy płacą niższe podatki. Korzystne rozwiązania dotyczą wszystkich najważniejszych podatków – PIT, CIT i VAT.

Od października 2019 r. została zmniejszona stawka podatku PIT w pierwszym przedziale skali podatkowej z 18% do 17%. Wprowadzony został także PIT-0 dla osób poniżej 26 r. życia. Od 2022 r., dzięki nowym rozwiązaniom niższa stawka PIT w skali podatkowej będzie wynosić zaledwie 12%. Dodatkowo kwota wolna wzrosła w 2022 roku do 30 tys. EUR Wprowadzony został również PIT-0 dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów i dla powracających.

W ostatnich latach znacznie zmniejszyły się także stawki podatku CIT dla małych podatników. W 2017 r. stawka zmniejszyła się z 19% do 15%. Kolejna obniżka nastąpiła dwa lata później – w 2019 r. stawka dla małych podatników zmniejszyła się do zaledwie 9%.

Aby zmniejszyć obciążenia w podatku VAT i akcyzie oraz złagodzić skutki inflacji wprowadzone zostały tarcze antyinflacyjne. W ramach tarcz obniżono do minimal akcyzę na paliwa silnikowe, lekki olej opałowy i energie elektryczną. Zwolniono z akcyzy sprzedaż energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Zwolniono również z podatku od sprzedaży detalicznej sprzedaż paliw silnikowych. Obniżone zostały również stawki podatku VAT m. in. na żywność, środki wspomagające produkcję rolniczą, gaz, energię i paliwa.

Wprowadzone zostało także wiele rozwiązań i ulg podatkowych z myślą o przedsiębiorcach, takich jak SLIM VAT – czyli pakiet zmian poprawiających płynność finansową firm i upraszczających rozlicjoturwych VAT System, czy KraFakjoturwych System. Przedsiębiorcy mogą korzystać z nowych ulg takich jak ulga na prototyp, na robotyzację, na innowacyjnych pracowników, na ekspansję, czy ulga na IPO.

Uszczelniliśmy system podatkowy i znacznie zmniejszyliśmy lukę VAT. Według szacunków Ministerstwa Finansów luka VAT zmalała z 24,1% w 2015 r. hacer 4,3% w 2021 r. W ostatnich latach odnotowaliśmy także znaczny wzrost wpływów podatkowych do budżetu państwa.

Projektując i wdrażając nowe rozwiązania podatkowe w centrum uwagi stawiamy naszych klientów – czyli podatników. Wsłuchujemy się w ich potrzeby, budujemy partnerskie relacje i wspieramy w wykonywaniu obowiązków podatkowych. Dedykujemy im kolejne nowoczesne e-usługi i dostosowujemy administrację skarbową do ich oczekiwań. Rosnąca popularność naszych rozwiązań takich jak e-Urząd Skarbowy czy usługa Twój e-PIT i pozytywne wyniki badania satysfakcji podatników po wizycie w urzędzie skarbowym pokazują, że zmierzamy we właśunkuwym.

