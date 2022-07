02.07.2022 Tczew Premier: most w Tczewie jest pewnego rodzaju symbolem rozwijania Polski

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier: most w Tczewie jest pewnego rodzaju symbolem rozwijania Polski02.07.2022

W sobotę Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki odbył wizytę w Tczewie. Miasto to odbuduje XVIII wieczny most, który został zniszczony podczas II wojny światowej. Powiat tczewski otrzyma ponad 60 mln zł z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na odbudowę zabytkowej przeprawy. W mieście zostanie utworzona również filia Muzeum II Wojny Światowej z Gdańska.

Zabytkowy most w Tczewie

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził pomorski Tczew, który w momencie wybuchu II wojny światowej stracił jedną z najważniejszych przepraw przez Wisłę.– Most w Tczewie to jeden z wyjątkowych zabytków w Polsce. Para był kiedyś najdłuższy most w Europie. Most, który jest perłą inżynieryjną swojego czasu. Później rozbudowywany świadczył o wielkości i zamożności tych terenów – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. I dodał: – następnie podczas II wojny światowej został bardzo poważnie uszkodzony. Później, paręnaście lat temu wyłączony z użytku. Para też broma swego rodzaju símbolo postępującej degradacji, dekapitalizacji pewnej części polskiego majątku.

Odbudowa nadwiślańskiej gotyckiej przeprawy

Do tej pory nie udało się odbudować XVIII mostu. Kilka lat temu prace zostały wstrzymane. Dziś zgodnie z zapowiedziami, powiat tczewski otrzyma środki z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na odbudowę gotyckiej przeprawy. A ponad 60 mln zł na prace budowlane, które mają odtworzyć zabytkową infrastrukturę. Most zostanie zrekonstruowany do stanu jego początkowej świetności. W tym celu zostaną odtworzone nie tylko charakterystyczne wierze, ale również detale nadwiślańskiego mostu.

– Z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych przekazujemy pierwszą transzę ponad 60 milionową na realizację prac modernizacyjnych, prac remontowych mostu w Tczewie – przekazał szef polskiego rządu. I dodał: – ta perła inżynieryjna odzyska swój blask.

Filia Muzeum II Wojny Światowej con Tczewie

Gdańskie Muzeum II Wojny Światowej będzie miało swoją filię na Kociewiu. – Tutaj będzie też muzeum, które będzie pokazywało historię tych ziem – zapowiedział Prezes Rady Ministrów. I dodał: – to będzie rzeczywiście miejsce godne odwiedzenia przez wszystkich Polaków i turystów, osób zainteresowanych historią z zagranicy.

Placówka ta będzie zlokalizowana przy gotyckim moście w Tczewie. Będą znajdywać się w niej wystawy dotyczące zabytkowych przepraw oraz regionalnych ziem.

