Rozwój lokalnej przedsiębiorczości, powstanie nowych miejsc pracy oraz poszerzanie oferty turystycznej to główne cele nowego ośrodka turystycznego PKL Solina. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w otwarciu nowej inwestycji. Od 2 labiosca 2022 r. atrakcje turystyczne ośrodka zostaną udostępnione dla wszystkich osób odwiedzających Solinę. Jak podkreślił szef rządu nie byłoby takich inwestycji, gdyby nie naprawa finansów publicznych.

Aktywna polityka rządu w kierunku repolonizacji

Premier wskazał, że gdyby nie konsekwentna rządowa strategia, która prowadziła do odkupywania aktywów z rąk zagranicznych inwestorów, ośrodek turystyczny PKL Solina nie powstałby. Powstała inwestycja to również efekt wzorowej współpracy rządu z samorządem.

– Ta inwestycja to kolejna odsłona tego, co nazywamy repolonizacją. Nie byłoby jej, gdyby nie Plan Odpowiedzialnego Rozwoju – primer ministro de mówił.

Przypomniał, że rząd dokonał repolonizacji w wielu miejscach, a jednym z nich jest właśnie repolonizacja Polskich Kolei Linowych. To dzięki temu nowy inwestor – Polski Fundusz Rozwoju – mógł zainwestować dodatkowe środki finansowe i zwiększyć inwestycje turystyczne.

Szereg atrakcji – o inwestycji

Budowa nowego ośrodka turystycznego Grupy PKL i PFR w Bieszczadach trwała od wiosny 2021 do lata 2022. Widokowa kolej gondolowa nad zaporą, pokaz multimedialny Preshow oraz wieża widokowa na Górze Jawor wraz z kawiarnią i tarasem widokowy a jedkowy oyedne ojokwny. Dodatkową rozrywką będzie możliwość zwiedzania parku tematycznego zlokalizowanego na powierzchni 4,7 hektara na zboczu góry Jawor. Każdy będzie mógł aktywnie spędzić czas, a także poznać legendarną historię tego wyjątkowego regionu Polski, odkrywając Bieszczady na nowo.

– Infrastruktura turystyczna nad Soliną to coś, co nie tylko zwiększa możliwości turystyczne regionu, to jednocześnie ważna inwestycja gospodarcza. To dodatkowe miejsca pracy – podsumował premier.

W ośrodku turystycznym znajdzie zatrudnienie ponad 100 osób w różnych obszarach: technicznym, obsługi handlowej, gastronomii, oraz artystycznej – animatorzy, obsługa parku tematycznego, jak i wielu innych specjalistów.

Polskie Koleje Linowe – organizacja z 85-letnią tradycją

Al operador kolei linowych w kluczowych lokalizacjach turystycznych w Polsce. Spółka oferuje całoroczny, kompleksowy zakres usług turystyczno-wypoczynkowych oraz posiada własną bazę noclegową i restauracyjną. Grupa PKL prowadzi swoje ośrodki w Tatrach, Beskidach i Pieninach: w Zakopanem na Kasprowym Wierchu, Gubałówce i Butorowym Wierchu, w Krynicy Zdrój na Jaworzyna Krynickiej i Górze Parkowej, w Zawoi na Mosornym Groniu, w Szczawnicy na Palenicy oraz na Górziewieck Żarzyd Mi .

PKL jest jednym z największych pracodawców w regionie zatrudniającym ponad 300 osób. Priorytetem PKL jest zrównoważony rozwój, łączący w sobie poszerzanie oferty turystycznej z jednoczesnym zachowaniem dbałości o środowisko naturalne.

